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Учасниця шоу "Міняю жінку" та "Супермама" розсекретила, скільки платять за зйомки у телепроектах

П'ятниця 30 серпня 2024 17:29
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Учасниця шоу "Міняю жінку" та "Супермама" розсекретила, скільки платять за зйомки у телепроектах Анастасія Данилець (фото: instagram.com/diamond_nesty)
Автор: Катерина Собкова

Блогерка Анастасія Данилець, яка брала участь у проектах "Міняю жінку" та "Супермама", розсекретила, скільки грошей вона отримала за зйомки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке дівчина опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

Вона зазначила, що за участь у "Супермамі" їй нічого не заплатили. Проте за те, що дівчина перемогла у шоу, їй подарували абонемент у спортивний клуб на рік. За її словами, це був поодинокий випадок.

В цьому році Анастасія знялася ще в одному телевізійному проекті під назвою "Міняю жінку", 16-й сезон якого вийде на каналі "1+1" вже цієї осені.

Учасниця шоу &quot;Міняю жінку&quot; та &quot;Супермама&quot; розсекретила, скільки платять за зйомки у телепроектах

Данилець під час зйомок (фото: instagram.com/diamond_nesty)

"За участь у шоу кожна сім'я отримує по 10 тис. ...хотіла сказати доларів. Гривень", - пожартувала блогерка.

Також вона зазначила, що кожна героїня отримує по 1400 грн, які вона може витратити на "кишенькові витрати".

Що відомо про Анастасію Данилець

На момент участі в шоу "Супермама" у 2023 році Анастасії було 28 років.

Як зазначила Данилець, вони з чоловіком та маленьким сином переїхали з Харкова після початку повномасштабного вторгнення, оскільки в їхній будинок було влучення.

Вона - блогерка-тиктокерка з аудиторією понад 300 тисяч. Веде гумористичний блог про життя своєї сім'ї та розповідає, як це бути дружиною бодибілдера. Родина Насті мешкає в елітному житловому комплексі столиці, де орендує розкішну квартиру.

Разом із чоловіком вона виховує сина Максиміліана, якого вони назвали на честь головного героя фільму "Гладіатор".

Також у шапці профілю Анастасії в Instagram написано, що дівчина вчить створювати вірусний контент та заробляти на переглядах.

Учасниця шоу &quot;Міняю жінку&quot; та &quot;Супермама&quot; розсекретила, скільки платять за зйомки у телепроектахУчасниця шоу &quot;Міняю жінку&quot; та &quot;Супермама&quot; розсекретила, скільки платять за зйомки у телепроектахУчасниця шоу &quot;Міняю жінку&quot; та &quot;Супермама&quot; розсекретила, скільки платять за зйомки у телепроектахУчасниця шоу &quot;Міняю жінку&quot; та &quot;Супермама&quot; розсекретила, скільки платять за зйомки у телепроектахУчасниця шоу &quot;Міняю жінку&quot; та &quot;Супермама&quot; розсекретила, скільки платять за зйомки у телепроектахУчасниця шоу &quot;Міняю жінку&quot; та &quot;Супермама&quot; розсекретила, скільки платять за зйомки у телепроектах

Анастасія Данилець та її родина (фото: instagram.com/diamond_nesty)

Раніше відома українська блогерка розповіла, що вона планує усиновити дитину.

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