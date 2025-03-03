"Супермама" 9 сезон: когда и где смотреть первые выпуски, все участницы

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где и когда смотреть новые выпуски "Супермамы", и кто примет участие в шоу.

Где и когда смотреть выпуски "Супермамы-9"

Старт нового сезона шоу состоится 3 марта. Выпуски "Супермамы" будут выходить с понедельника по четверг в 18:50 на телеканале СТБ.

Также новые выпуски будут выходить на YouTube-канале "Супермама".

Еженедельно четверка мам с разными взглядами на воспитание будут оценивать друг друга по трем критериям: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. Ведущий проекта Дмитрий Карпачев также выставит свою оценку. Мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание "Супермама".

Известно, что всего этой весной зрители увидят 56 историй материнства, которые "трогают, вдохновляют, мотивируют и доказывают, что украинские мамы действительно несокрушимые". В проекте примут участие мамы из Ужгорода, Полтавы, Винницы, Львова, Черновцов и Киева. Зрители узнают об армянских, венгерских и итальянских методах воспитания.

Что известно об участницах 1, 2, 3 и 4 выпусков 9 сезона "Супермамы"

Первыми свои методы воспитания продемонстрируют жительницы Киева.

Участницы новой "Супермамы"

Луиза. Мама четверых детей. Разведена, но поддерживает прекрасные отношения с бывшими мужьями. Она воспитывает двойняшек-подростков и младших сыновей. Луиза - успешная бизнесвумен, владелица салонов красоты в Харькове и Киеве. Всю домашнюю работу мама делегирует, а готовит только простые блюда. Таким же принципам она учит и свою дочь. А вот воспитанием сыновей, по мнению Луизы, должны заниматься мужчины.

Алена. Эзотерическая мама. Самостоятельно воспитывает 9-летнего сына Кирилла. Она увлекается астрологией, таро и IT, и пытается передать свою любовь к знаниям сыну. Алена - тревожная мама, которая контролирует каждый шаг ребенка и подстраивает работу под его потребности.

Анастасия. Терпеливая мама. Воспитывает 4-летнюю дочь Василису. Она стала блогером, чтобы иметь больше времени для ребенка. Участницу реалити прозвали настоящей хейтеркой города, ведь она публикует откровенные обзоры на заведения питания, комплексы и тому подобное. А еще она позволяет дочери делать почти все, что заблагорассудится - девочка может рисовать на обоях, сидеть в гаджетах неограниченное количество времени и тому подобное.

Эльза. Мама троих детей. 29-летняя героиня самостоятельно воспитывает 12-летнюю Марианну, 10-летнего Глеба и 8-летнего Дениса. Она уделяет много внимания себе, занимается спортом и посещает косметолога. Ее обеспечивает парень, что позволяет ей полностью посвятить себя семье. Эльза приучает детей к обязанностям и использует систему финансовых поощрений.

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