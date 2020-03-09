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Суперлуние 2020: что можно и нельзя делать, все подробности

STYLERЖизнь    09.03.2020 - 14:54
Суперлуние 2020: что можно и нельзя делать, все подробности
Полнолуние в марте 2020 (Фото: pixabay.com)

Суперлуние, которое произойдет 9 марта, называют "червяковым"

Суперлуние, которое произойдет впервые за эту весну 9 марта в 19:49 по киевскому времени, называют "червяковым", поскольку именно в этот период начинают выползать первые черви, проспавшие в земле всю зиму.

Астропсихолог Валентина Виттрок рассказала, что можно делать, а что нельзя с 9 по 15 марта, а также сообщила о возможном влиянии суперлуния на состояние украинцев, передает издание "Факты".

Ожидаемое суперлуние очень положительно отразится на профессиональной сфере деятельности. Но, поскольку находится оно под воздействием ретроградной стадии Меркурия, без препятствий не обойдется. Будьте к этому готовы.

"Большую силу наберут бактерии и вирусы, поэтому связанных с ними болезней нужно опасаться больше всего. Кстати, нынешний год начался в коридоре затмений, когда вирусы обычно активизируются. Как результат - коронавирус, который сейчас так уверенно шагает по планете. В момент суперлуния он особенно резво будет атаковать людей на разных континентах. Не исключены и разнообразные кишечные расстройства, воспаления аппендикса и прочие хвори, которіе связаны с желудочно-кишечным трактом. Также в это время велика вероятность обострения хронических заболеваний", - сообщает эксперт.

Стоит обратить внимаение и на то, что суперлуние влияет на нас, заставляя тратить силы, которых в подобные периоды и так не особо много. Усталость может быть очень сильной, поэтому рекомендуется не перетруждаться, побольше отдыхать и отказаться от бесполезной работы. Помимо того, лучше воздержаться от мест большого скопления людей.

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