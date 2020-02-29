Астрономы показали, как выглядит новый спутник Земли: яркое фото мини-Луны

У Земли появилась мини-Луна (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Новый спутник нашей планеты может оказаться не астероидом

Таинственный астероид, который назвали мини-Луной и внесли в каталог под обозначением 2020 CD3, астрономы на обсерватории Gemini на Гавайских островах Маунакеа смогли сфотографировать с помощью 8-метрового телескопа Gemini Northс.

Новый спутник Земли - маленький объект на орбите нашей планеты - имеет диаметр всего несколько метров, приблизительно как автомобиль

По словам ведущего астронома наблюдений Григория Федорца, мини-Луна может быть редким природным каменистым объектом, или же просто космическим мусором. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального научного фонда США.

"В любом случае, это очень привлекательный объект, и нужно больше данных, чтобы определить, что это такое", - добавил ученый.

Отмечается, что если этот "гость" имеет естественное происхождение (астероид), то это - лишь второй известный скалистый спутник Земли, когда-либо обнаруженный в космосе, отличный от Луны.

Так, ранее околоназемный астероид 2006 RH120 с 2006 по 2007 годы совершил только несколько оборотов вокруг Земли, после чего был выброшен обратно в Солнечную систему.

Нынешний же был обнаружен ночью 15 февраля 2020 года учеными Каспером Вежчосом и Тедди Пруйном, которые работают в Лунной и планетарной лаборатории Университета Аризоны в Тусоне (США).

На цветном снимке, полученном 24 февраля, видна лишь крошечная точка света на фоне звезд.

Ученые показали фото мини-Луны в цвете (Фото: nationalastro.org)

"Звезды тянутся, потому что этот объект движется относительно фоновых звезд, и 8-метровый телескоп Gemini North следил за этим объектом", - сказал Федорец, добавив, что сложно следить за такими движущимися объектами с помощью большого телескопа, такого как Gemini.

Глава научного отдела международной обсерватории Близнецов Джон Блейксли добавил, что получение изображений было проблемой для команды ученых, так как объект быстро становится слабее по мере удаления от Земли. Ожидается, что он полностью покинет орбиту нашей планеты в апреле.

Ранее мы писали, что 28 февраля в небе над Хорватией с яркой вспышкой взорвался метеорит. Очевидцы разместили видео с редким астрономическим явлением в сети.