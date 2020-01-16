В 2020 году будет несколько астрологических аномалий: названы даты

В 2020 году ожидается несколько астрологических явлений (Фото: pixabay.com)

В 2020 году украинцы смогут полюбоваться уникальными астрологическими явлениями

В 2020 году украинцы смогут полюбоваться уникальными астрологическим явлениями. Они будут касаться различных состояний Луны. Кроме ежемесячных полнолуний, а также затмений, у Луны есть и другое явление – Суперлуние. Ученые считают, что различные фазы Луны действительно имеют влияние на человека, а астрологи подтверждают, что во время уникальных астрологических явлений могут происходить даже чудеса.

Что такое Суперлуние

Суперлуние – это состояние Луны, когда она находится максимально близко к Земле. Если же в этот период происходит Полнолуние, то такое явление называют Суперлунием. В такие ночи Луна кажется больше и светит ярче, а воздействие на человека намного сильнее, чем обычно. Астрологи говорят, что в такие дни случаются природные катаклизмы, а люди становятся раздражительными, быстро возбуждаются и совершают необдуманные поступки.

Суперлуния в 2020 году

Ближайшее Суперлуние произойдет 9 февраля. В этот день ожидается Полнолуние в знаке Льва. Такое Суперлуние может стать очень опасным, так как стихия Огня вселит в людей непреодолимое желание добиться своего, настоять на своей правоте.

Следующее Суперлуние произойдет 9 марта, и оно совпадает с Полнолунием в знаке Девы. Астрологи считают, что такое сочетание довольно безобидное, так как стихия Земли усмирит взрывные характеры. Однако есть вероятность конфликтов в семье и между влюбленными. Этот день стоит провести в уединении.

Третье Суперлуние произойдет 8 апреля, и оно будет в знаке Весов. Луна в сочетании с Весами повлияет на нашу самоидентификацию и на реальное восприятие вокруг себя. Чтобы справиться с напряженностью данного Суперлуния, нужно будет проявить выдержку и избегать любых рисков. Влюбленным в этот день также придется нелегко.

Четвертое Суперлуние произойдет 7 мая под знаком Скорпиона, что сигнализирует о вспышках гнева, ревности и обид. Не стоит в этот день ввязываться в любые конфликты и настаивать на собственной правоте. День абсолютно неудачный дня знакомства или свидания. Любая ссора в этот день может закончиться разрывом отношений и невозможностью примирения.