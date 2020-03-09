Супермісяць 2020: що можна і не можна робити, всі подробиці

Повний місяць у березні 2020 (Фото: pixabay.com)

Супермісяць, який відбудеться 9 березня, називають "черв'яковим"

Супермісяць, який відбудеться вперше за цю весну 9 березня о 19:49 за київським часом, називають "черв'яковим", оскільки саме в цей період починають виповзати перші черв'яки, що проспали в землі всю зиму.

Астропсихолог Валентина Віттрок розповіла, що можна робити, а що не можна з 9 по 15 березня, а також повідомила про можливий вплив супермісяця на стан українців, передає видання "Факти".

Очікуваний супермісяць дуже позитивно відіб'ється на професійній сфері діяльності. Але, оскільки знаходиться він під впливом ретроградної стадії Меркурія, без перешкод все одно не обійдеться. Будьте до цього готові.

"Велику силу наберуть бактерії і віруси, тому пов'язаних з ними хвороб потрібно побоюватися більше всього. До речі, нинішній рік почався в коридорі затемнень, коли віруси зазвичай активізуються. Як результат - коронавірус, який зараз так впевнено крокує по планеті. У момент супермісяця він особливо жваво буде атакувати людей на різних континентах. Не виключені й різноманітні кишкові розлади, запалення апендикса та інші хвороби, що пов'язані зі шлунково-кишковим трактом. Також в цей час велика ймовірність загострення хронічних захворювань", - повідомляє експерт.

Варто звернути увагу і на те, що супермісяць впливає на нас, змушуючи витрачати сили, яких в подібні періоди і так не особливо багато. Втома може бути дуже сильною, тому рекомендується не перепрацьовувати, більше відпочивати та відмовитися від непотрібної роботи. Крім того, краще утриматися від місць великого скупчення людей.

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