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Суперкомфорт: метрополитен приготовил для киевлян приятный сюрприз

STYLERЖизнь    24.02.2020 - 23:28
Суперкомфорт: метрополитен приготовил для киевлян приятный сюрприз
Метро (фото: РБК-Украина)

Киевский метрополитен хотят оснастить скоростным интернетом и дефибрилляторами

В метро Киева в 2020 году появится скоростной интернет и "скорая помощь" в виде дефибрилляторов. Новшества будут доступны на 52 станциях столичного метро. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Администрация решила оснастить станции метро дефибрилляторами для безопасности пассажиров, которые имеют проблемы со здоровьем. Теперь им не придется ждать медиков "скорой", а им смогут оказать помощь на месте. Отмечается, что первоначально планировалось оснастить устройствами запуска сердца на 20 станций метро, однако, по рекомендации Департамента здавоохранения Киева их количество будет увеличено до 52.

Более того, в пресс-службе оператора "Vodafone Украина" заявили, что провайдер провел успешное тестирование сети 4G в метрополитене Киева. Сообщается, что уже в течение нескольких дней 4G начнет появляться, начиная со станции "Академгородок" и в тоннеле до станции "Житомирская". После этого скоростной интернет станет доступен на других станциях.

Но преждевременно радоваться не стоит: в первом полугодии сеть должна появиться только на 9 станциях и в тоннелях между ними. Полностью 4G-интернетом метрополитен Киева охватят до конца 2020 года. Сейчас "Vodafone Украина" ждет принятия тарифов на доступ к инфраструктуре Киева, и также, в частности, к инфраструктуре КП "Киевский Метрополитен", которое запланировано на 12 марта.

Ранее сообщалось, что жетоны в киевском метро будут действительны до 31 марта.

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