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Я люблю детей: в Киеве в метро женщина пыталась похитить 5-летнего мальчика (видео)

STYLERПроисшествия    12.02.2020 - 20:29
Я люблю детей: в Киеве в метро женщина пыталась похитить 5-летнего мальчика (видео)
В Киеве в метро женщина пыталась похитить чужого ребенка (коллаж РБК-Украина)

В киевском метро поймали похитительницу детей

В Киеве в метро женщина пыталась похитить ребенка, но неравнодушные пассажиры вмешались в ситуацию и помогли задержать злоумышленницу и передали в руки полиции.

Инцидент в подземке произошел на станции "Лукьяновская". Как сообщили 12 февраля в отделе коммуникации полиции столицы, правонарушительницей оказалась 32-летняя уроженка Хмельницкой области.

Отмечается, что женщина в метрополитене схватила 5-летнего мальчика и потянула его за собой. В это время там же на станции находилась и мать ребенка, которая вместе с другими очевидцами помешали похитительнице.

Правоохранители задержали женщину в момент, когда она попыталась скрыться с места происшествия.

"Потому что я люблю детей", - заявила злоумышленница, объясняя свое решение украсть чужого ребенка. Также женщина заверила, что других мотивов совершить данное преступление у нее не было.

Я люблю детей: в Киеве в метро женщина пыталась похитить 5-летнего мальчика (видео)

В метро Киева женщина пыталась похитить чужого ребенка (Фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

По словам начальника управления полиции в киевском метрополитене Михаила Никонова, ее задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Сведения по факту инцидента внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146 (покушение на похищение человека) УК.

Теперь задержанной грозит до 5 лет ограниченя свободы или лишения свободы на тот же срок.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Видео: В Киеве женщина пыталась похитить 5-летнего мальчика в метро

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