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Жетоны в киевском метро будут действительны до 31 марта

Новости » Общество     29.01.2020 - 15:57
Жетоны в киевском метро будут действительны до 31 марта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

После этой даты полностью будет внедрен е-билет

Жетоны в метрополитене Киева будут действительны до 31 марта, после чего их полностью заменит электронный билет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

Так, согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации о переходе на е-билет, предполагается, что жетоны будут работать до 31 марта. С 1 апреля разовый проход будет по qr-билетами.

Кроме этого, все записанные поездки на зеленые карточки можно будет использовать до 31 марта 2021 года. После этой даты они также перестанут действовать.

Напомним, ранее сообщалось, что в КГГА планируют изменить систему проездных. Они могут выпускаться только на все виды транспорта с ограничением количества поездок и без ограничения. Кроме того, вводятся проездные на 24 часа (100 гривен), 48 часов (150 гривен), 72 часа (200 гривен).

Напомним, в июле 2019 года в КГГА анонсировали, что Киев окончательно переходит на е-билет с 31 октября.

Также РБК-Украина писало, что ранее неизвестные сообщили о минировании станций "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная". В результате минирование не подтвердилось.

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