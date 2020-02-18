ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве на центральной станции метро начали ремонт эскалаторов

Новости » Общество     18.02.2020 - 09:00
В Киеве на центральной станции метро начали ремонт эскалаторов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В часы пик возможны задержки и скопления людей

В Киеве начались работы по ремонту эскалаторов (все 4 поочередно) на станции метро "Майдан Незалежности", который продлится до февраля 2021 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что в часы пик возможны задержки и скопления людей из-за нагрузки на остальные эскалаторы.

"В столичном метрополитене просят извинения за неудобства и уверяют, что сделают все возможное для ускорения работ", - написали в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве возле одной из центральных станций метро произошло чрезвычайное происшествие - под землю ушел асфальт прямо возле входа. Инцидент произошел возле станции метро "Крещатик" со стороны улицы Институтской.

Напомним, 4 января, в работе киевского метрополитена произошел очередной сбой. Поступило анонимное сообщение о заминировании пяти центральных станций "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого", "Театральная" и "Дворец спорта". Так как это произошло в час пик, пассажиры оказались заблокированы в подземке.

В Киеве на год ограничат работу одной из центральных станций метро Кабмин утвердил финансирование на ремонт и строительство школ
Новости Украины метроремонт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь