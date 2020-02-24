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Суперкомфорт: метрополітен приготував приємний сюрприз для киян

STYLERЖиття    24.02.2020 - 23:28
Суперкомфорт: метрополітен приготував приємний сюрприз для киян
Метро (фото: РБК-Україна)

Київський метрополітен хочуть оснастити швидкісним інтернетом і дефібриляторами

В метро Києва до 2020 року з'явиться швидкісний інтернет і "швидка допомога" у вигляді дефібриляторів. Нововведення будуть доступні на 52 станціях столичного метро. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Адміністрація вирішила оснастити станції метро дефібриляторами для безпеки пасажирів, які мають проблеми зі здоров'ям. Тепер їм не доведеться чекати медиків "швидкої", а їм зможуть надати допомогу на місці. Зазначається, що спочатку планувалося оснастити пристроями запуску серця на 20 станцій метро, проте, за рекомендацією Департаменту охорони здоров'я Києва їх кількість буде збільшено до 52.

Більш того, в прес-службі оператора Vodafone Україна" заявили, що провайдер провів успішне тестування мережі 4G в метрополітені Києва. Повідомляється, що вже протягом кількох днів 4G почне з'являтися, починаючи зі станції "Академмістечко" і в тунелі до станції "Житомирська". Після цього швидкісний інтернет стане доступний на інших станціях.

Але передчасно радіти не варто: у першому півріччі мережа повинна з'явитися тільки на 9 станціях і в тунелях між ними. Повністю 4G-інтернетом метрополітен Києва охоплять до кінця 2020 року. Зараз "Vodafone Україна" чекає прийняття тарифів на доступ до інфраструктури Києва, а також, зокрема, до інфраструктури КП "Київський Метрополітен", яке заплановане на 12 березня.

Раніше повідомлялося, що жетони в київському метро будуть дійсні до 31 березня.

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