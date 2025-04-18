Суперфуд чи калорійна пастка? Ось як арахісова паста впливає на здоров'я

Арахісова паста дедалі частіше з’являється на полицях супермаркетів і в раціонах тих, хто стежить за харчуванням. Але наскільки вона справді корисна?
РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, як вибрати якісну арахісову пасту в магазині.
За словами нутриціолога Юрія Попка, корисно, щоб максимально раціон складався з величезної кількості різноманітних продуктів. Чим різноманітніші продукти будуть в вашому раціоні, тим корисніше буде для здоров'я.
"Стосовно арахісової пасти, чи іншого продукту. Якщо цей продукт вам смакує, то їжте. Не смакує - не їжте", - пояснив експерт.
Важливо врахувати, що арахісова паста і взагалі арахіс є дуже калорійним, адже там багато жиру. Тому необхідно не переїдати.
Вибирай натуральну арахісову пасту без додавання цукру, солі, пальмової олії та консервантів. Вона калорійна, тому краще їсти помірно - 1–2 столові ложки на день.
Склад
Ідеальний варіант - 100% арахіс. Допускається: арахіс + сіль (в невеликій кількості).
Необхідно уникати паст з:
Консистенція
Натуральна паста може розшаровуватись (олія зверху) - це нормально. Просто перемішайте перед вживанням.
Якщо паста дуже гладка і не розшаровується - можуть бути додані емульгатори.
Маркування
Шукай надписи "без доданого цукру", "без пальмової олії", "натуральна". Може бути написано "100% peanuts" або "арахіс 100%".
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Insragram-сторінка нутриціолога та тренера Юрія Попка та сайт WebMD.