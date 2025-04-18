Суперфуд или калорийная ловушка? Вот как арахисовая паста влияет на здоровье

Полезна ли арахисовая паста

По словам нутрициолога Юрия Попко, полезно, чтобы максимально рацион состоял из огромного количества разнообразных продуктов. Чем разнообразнее продукты будут в вашем рационе, тем полезнее будет для здоровья.

"Относительно арахисовой пасты, или иного продукта. Если этот продукт вам нравится, то ешьте. Не нравится - не ешьте", - объяснил эксперт.

Важно учесть, что арахисовая паста и вообще арахис является очень калорийным, ведь там много жира. Поэтому необходимо не переедать.

Выбирай натуральную арахисовую пасту без добавления сахара, соли, пальмового масла и консервантов. Она калорийная, поэтому лучше есть умеренно - 1-2 столовые ложки в день.

Как выбрать арахисовую пасту в магазине

Состав

Идеальный вариант - 100% арахис. Допускается: арахис + соль (в небольшом количестве).

Необходимо избегать паст с:

сахаром

пальмовым или гидрогенизированным маслом

консервантами и стабилизаторами (например, Е-добавки)

ароматизаторами и подсластителями (вроде ванилина, сукралозы и т.д.)

Консистенция

Натуральная паста может расслаиваться (масло сверху) - это нормально. Просто перемешайте перед употреблением.

Если паста очень гладкая и не расслаивается - могут быть добавлены эмульгаторы.

Маркировка

Ищи надписи "без добавленного сахара", "без пальмового масла", "натуральная". Может быть написано "100% peanuts" или "арахис 100%".