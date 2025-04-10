Названо суперкорисний сніданок, про який усі забувають: готується дуже легко

Чіа-пудинг - це не просто модний тренд із соцмереж, а справжній суперсніданок, які більшість недооцінюють. Його користь, універсальність та легкість приготування роблять його ідеальним вибором для тих, хто хоче почати день зі здорової тарілки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Еating well .

Чим корисний пудинг з насіння чіа

Містить багато клітковини

Насіння чіа може бути крихітним, але воно містить велику кількість клітковини. Лише близько 2 столових ложок містить вражаючі 10 грамів харчових волокон - приблизно 36% від рекомендованої добової норми для більшості дорослих.

Рецепт передбачає 2 столові ложки насіння чіа разом із фруктами, що збільшує клітковину до 11 грамів на порцію.

Більшість клітковини в насінні чіа - це розчинна, яка утворює гелеподібну речовину в кишківнику, яка уповільнює травлення та сприяє ситості.

Експерт з харчування Венді Базіліан розповіла, що ця гелеподібна клітковина затримує спорожнення шлунка, сприяє регулярній дефекації та може сприяти відчуттю ситості після їжі.

Дослідження показали, що чіа має здатність перетворювати глюкозу на вуглеводи з повільним вивільненням і підтримувати вас ситішим довше, ніж льон.

Багатий омега-3 жирними кислотами

Насіння чіа є одним із найкращих рослинних джерел омега-3 жирних кислот, які підтримують серце, мозок і загальний стан здоров’я. У них особливо багато АЛК (альфа-ліноленової кислоти), яку організм може перетворювати в інші важливі омега-3.

Високе споживання АЛК було пов’язане зі зниженням запалення, зниженням холестерину та ризику серцевих захворювань. Для тих, хто дотримується більш рослинної дієти, насіння чіа - це простий спосіб задовольнити потребу в омега-3 лише 2 столовими ложками на день.

Легкість приготування

Чіа-пудинг може бути одним із найпростіших сніданків, які ви можете приготувати. Для цього не потрібно готувати, лише швидко розмішати насіння чіа в улюбленому молоці та дати трохи постояти в холодильнику.

Після охолодження протягом кількох годин або ночі насіння вбирає рідину та стає кремовою, схожою на пудинг. Він добре зберігається в холодильнику до трьох днів, що робить його ідеальним для приготування кількох пудингів заздалегідь.

Спробуйте змішати різні фрукти, такі як нарізані банани, ягоди або персики, різні горіхи, такі як мигдаль, фісташки або волоські горіхи. Додайте дрібку кориці або какао-порошку для додаткового смаку.

Чіа-пудинг (фото: Freepik)

Інші поради щодо вживання більше клітковини

Щоденна рекомендована кількість клітковини коливається від 25 до 38 грамів залежно від віку та статі. Чіа-пудинг - чудовий спосіб почати день із клітковини, але важливо віддавати перевагу клітковині протягом усього дня.

Ось кілька простих способів споживати більше клітковини: