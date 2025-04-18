ua en ru
Сб, 19 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Суперфуд чи калорійна пастка? Ось як арахісова паста впливає на здоров'я

П'ятниця 18 квітня 2025 19:55
UA EN RU
Суперфуд чи калорійна пастка? Ось як арахісова паста впливає на здоров'я Чи корисна арахісова паста для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Юрій Попко

Арахісова паста дедалі частіше з’являється на полицях супермаркетів і в раціонах тих, хто стежить за харчуванням. Але наскільки вона справді корисна?

РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, як вибрати якісну арахісову пасту в магазині.

Чи корисна арахісова паста

За словами нутриціолога Юрія Попка, корисно, щоб максимально раціон складався з величезної кількості різноманітних продуктів. Чим різноманітніші продукти будуть в вашому раціоні, тим корисніше буде для здоров'я.

"Стосовно арахісової пасти, чи іншого продукту. Якщо цей продукт вам смакує, то їжте. Не смакує - не їжте", - пояснив експерт.

Важливо врахувати, що арахісова паста і взагалі арахіс є дуже калорійним, адже там багато жиру. Тому необхідно не переїдати.

Вибирай натуральну арахісову пасту без додавання цукру, солі, пальмової олії та консервантів. Вона калорійна, тому краще їсти помірно - 1–2 столові ложки на день.

Як вибрати арахісову пасту в магазині

Склад

Ідеальний варіант - 100% арахіс. Допускається: арахіс + сіль (в невеликій кількості).

Необхідно уникати паст з:

  • цукром
  • пальмовою або гідрогенізованою олією
  • консервантами і стабілізаторами (наприклад, Е-добавки)
  • ароматизаторами та підсолоджувачами (на кшталт ваніліну, сукралози тощо)

Консистенція

Натуральна паста може розшаровуватись (олія зверху) - це нормально. Просто перемішайте перед вживанням.

Якщо паста дуже гладка і не розшаровується - можуть бути додані емульгатори.

Маркування

Шукай надписи "без доданого цукру", "без пальмової олії", "натуральна". Може бути написано "100% peanuts" або "арахіс 100%".

Вас може зацікавити

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Insragram-сторінка нутриціолога та тренера Юрія Попка та сайт WebMD.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування Здорова їжа Здоров'я
NEWS
Касетні "Іскандери" проти мирних міст. Як їх запускає Росія і в чому небезпека
Касетні "Іскандери" проти мирних міст. Як їх запускає Росія і в чому небезпека