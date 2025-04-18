Суперфуд или калорийная ловушка? Вот как арахисовая паста влияет на здоровье
Арахисовая паста все чаще появляется на полках супермаркетов и в рационах тех, кто следит за питанием. Но насколько она действительно полезна?
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, как выбрать качественную арахисовую пасту в магазине.
Полезна ли арахисовая паста
По словам нутрициолога Юрия Попко, полезно, чтобы максимально рацион состоял из огромного количества разнообразных продуктов. Чем разнообразнее продукты будут в вашем рационе, тем полезнее будет для здоровья.
"Относительно арахисовой пасты, или иного продукта. Если этот продукт вам нравится, то ешьте. Не нравится - не ешьте", - объяснил эксперт.
Важно учесть, что арахисовая паста и вообще арахис является очень калорийным, ведь там много жира. Поэтому необходимо не переедать.
Выбирай натуральную арахисовую пасту без добавления сахара, соли, пальмового масла и консервантов. Она калорийная, поэтому лучше есть умеренно - 1-2 столовые ложки в день.
Как выбрать арахисовую пасту в магазине
Состав
Идеальный вариант - 100% арахис. Допускается: арахис + соль (в небольшом количестве).
Необходимо избегать паст с:
- сахаром
- пальмовым или гидрогенизированным маслом
- консервантами и стабилизаторами (например, Е-добавки)
- ароматизаторами и подсластителями (вроде ванилина, сукралозы и т.д.)
Консистенция
Натуральная паста может расслаиваться (масло сверху) - это нормально. Просто перемешайте перед употреблением.
Если паста очень гладкая и не расслаивается - могут быть добавлены эмульгаторы.
Маркировка
Ищи надписи "без добавленного сахара", "без пальмового масла", "натуральная". Может быть написано "100% peanuts" или "арахис 100%".
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При написании материала использовались следующие источники: Insragram-страница нутрициолога и тренера Юрия Попка и сайт WebMD.
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