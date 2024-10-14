Суп з броколі та куркою: рецепт корисної страви для легкого обіду чи вечері

Що потрібно для супу з броколі та куркою

Для того, щоб приготувати суп з броколі та куркою, треба такі продукти:

вода - 2,5 л;

курячі гомілки - 2-3 шт.;

рис - 50 г;

броколі - 200 г;

заморожена овочева суміш "Мексиканська" - 200 г;

картопля (середнього розміру) - 2 шт.;

морква - 1 шт.;

цибуля - 1 шт.;

сіль - до смаку;

перець - до смаку;

спеції - до смаку.

Як готувати суп з броколі та куркою

Промийте гомілки, покладіть їх в глибоку каструлю і залийте водою. Рідину потрібно довести до кипіння, обов'язково знімаючи піну. Тим часом помийте картоплю та моркву.

Якщо використовуєте свіжу броколі, її також потрібно помити. Заморожений овоч достатньо розморозити.

Очистьте моркву та картоплини від шкірки, потім наріжте на невеликі кубики. Цибулю потрібно очистити від шкірки та подрібнити ножем. Броколі розріжте на суцвіття.

Коли закипить вода в каструлі, всипте картоплю та рис, перемішайте суп, а за декілька хвилин додайте цибулю та моркву. Щоб зробити суп жирнішим, з моркви та цибулю можна попередньо приготувати засмажку.

Коли м'ясо відвариться, гомілки необхідно дістати з каструлі, зрізати м'ясо, а потім вкинути його в суп. За 10-20 хвилин до готовності необхідно додати мексиканську суміш разом з замороженими суцвіттями броколі.

Для відварювання свіжої броколі треба дещо більше часу - приблизно 20 хвилин, тож в цьому випадку суцвіття варто додавати в суп раніше.

Коли суп буде готовий, додайте спеції до смаку, перемішайте страву та залиште настоюватися протягом 15 хвилин - тоді суп матиме виразний смак.