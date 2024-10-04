ua en ru
Пт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вершковий суп з фрикадельками і грибами: простий рецепт смачнючої ситної страви

П'ятниця 04 жовтня 2024 17:36
UA EN RU
Вершковий суп з фрикадельками і грибами: простий рецепт смачнючої ситної страви Вершковий суп з фрикадельками - смачна перша страва (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Суп з фрикадельками - ситна перша страва, яка готується досить швидко. А зробити суп ще смачнішим та наваристим можна, додавши рис, гриби та вершковий сир.

Про те, як готувати вершковий суп з фрикадельками, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler), з посиланням на кулінарний Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".

Що потрібно для вершкового супу з фрикадельками

Для того, щоб приготувати вершковий суп з фрикадельками, потрібні ці продукти:

  • вода - 2 л;
  • олія - 3 ст. л.;
  • курячий фарш - 400 г;
  • рис - 3 ст. л.;
  • гриби - 200-250 г;
  • кукурудза - 250 г;
  • морква - 150 г;
  • картопля - 450-500 г;
  • цибуля - 250 г;
  • плавлений сирок - 1 пачка;
  • вершковий сир - 120 г;
  • зелень - пучок;
  • сіль - до смаку;
  • перець - до смаку.

Як готувати вершковий суп з фрикадельками

Картоплю потрібно помити та ретельно очистити від лушпиння, навіть, якщо картопля молода. Інакше суп матиме неприємну гіркуватість.

Почищену картоплю наріжте на великі кубики, пересипте в глибоку каструлю, додайте рис, залийте водою і поставте посуд на вогонь. Щоб зробити смачні фрикадельки для супу, почистьте цибулю, половину подрібніть ножем або пропустіть через м'ясорубку.

Змішайте подрібнену цибулю з фаршем, додайте сіль та перець до смаку. Ретельно перемішайте всі інгредієнти для фрикадельок і зліпіть невеликі кульки.

Спочатку фрикадельки необхідно обсмажити в 1 ст. л. олії до золотистої скоринки з кожного боку. Після цього їх можна додавати до картоплі.

Помийте печериці, наріжте їх на скибочки, після чого також обсмажте до готовності в 1 ст. л. олії - на це потрібно приблизно 6-8 хвилин. Готові гриби додайте до супу з фрикадельками.

Решту цибулі наріжте кубиками і обсмажте на пательні до розм'якшення. Моркву помийте, почистьте від шкірки та натріть на терці. Додайте моркву до цибулі і смажте овочі протягом 7 хвилин, помішуючи.

Після цього пересипте засмажку до каструлі з супом. З консервованої кукурудзи злийте рідину, після чого всипте зернятка до супу з фрикадельками.

Також додайте вершковий сир та плавлений сирок. Перемішайте страву, щоб сир повністю розплавився. Варити вершковий суп з фрикадельками потрібно ще протягом 5-7 хвилин. Перед подачею присипте страву помитою і подрібненою зеленню.

До речі, раніше ми писали про те, як готувати ідеальний рататуй.

Читайте також, як готувати лисички в сметані, які здивують навіть гурманів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти Готування
NEWS
Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою
Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою