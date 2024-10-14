Суп с брокколи и курицей: рецепт полезного блюда для легкого обеда или ужина

Что нужно для супа с брокколи и курицей

Для того чтобы приготовить суп с брокколи и курицей, нужно следующие продукты:

вода - 2,5 л;

куриные голени - 2-3 шт.;

рис - 50 г;

брокколи - 200 г;

замороженная овощная смесь "Мексиканская" - 200 г;

картофель (среднего размера) - 2 шт.;

морковь - 1 шт.;

лук - 1 шт.;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу;

специи - по вкусу.

Как готовить суп с брокколи и курицей

Промойте голени, уложите их в глубокую кастрюлю и залейте водой. Жидкость нужно довести до кипения, обязательно снимая пену. Тем временем помойте картофель и морковь.

Если вы используете свежую брокколи, ее также нужно помыть. Замороженный овощ достаточно разморозить.

Очистьте морковь и картофелины от кожуры, затем нарежьте на небольшие кубики. Лук нужно очистить от кожуры и измельчить ножом. Брокколи разрежьте на соцветия.

Когда закипит вода в кастрюле, всыпьте картофель и рис, перемешайте суп, а через несколько минут добавьте лук и морковь. Чтобы сделать суп жирнее, из моркови и лука можно предварительно приготовить зажарку.

Когда мясо отварится, голени нужно достать из кастрюли, срезать мясо, а потом вкинуть его в суп. За 10-20 минут до готовности необходимо добавить мексиканскую смесь вместе с замороженными соцветиями брокколи.

Для отваривания свежей брокколи нужно несколько больше времени - примерно 20 минут, поэтому в этом случае соцветие следует добавлять в суп раньше.

Когда суп будет готов, добавьте специи по вкусу, перемешайте блюдо и оставьте настаиваться в течение 15 минут - тогда суп будет выразительный вкус.