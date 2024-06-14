Не лише паста: рецепт італійського супу Болоньєзе для любителів багатих смаків

Відома всім паста Карбонара отримала ще один варіант приготування - у вигляді піци, зберігаючи свій неповторний смак. Те саме трапилося з Болоньєзе - і готувати можна не лише класичну пасту, а й густий суп з макаронами та фаршем.
Про те, як готувати суп Болоньєзе, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Good Food.
Щоб приготувати цей незвичний та смачний суп, потрібні наступні інгредієнти:
Заздалегідь підготуйте інгредієнти для цього густого супу. Очистьте цибулю, подрібніть її на якомога менші шматочки. Помийте моркву і селеру.
Моркву можна нарізати на маленькі кружальця, але найкраще нарізати на дрібні кубики, особливо, якщо морква дуже велика. Приберіть вологу з селери паперовим рушником або серветками, і подрібніть або наріжте його на невеликі кубики.
Пармезан натріть на великій тертці, відсипте приблизно 45 г сиру для готування, а решту залиште для прикраси страви перед подачею. Якщо ви не плануєте додавати сир перед подачею, беріть 45-50 г сиру.
Зубчики часнику очистьте і подрібніть або розчавіть. Свіжий чебрець можна замінити на сухий або додати замість нього трохи базиліку чи інші ваші улюблені спеції.
У великій антипригарній пательні розігрійте олію і обсмажте цибулю протягом декількох хвилин.
Коли цибуля стане м'якшою, додайте моркву, селеру і часник. Смажте все протягом 5 хвилин, постійно помішуючи, поки всі овочі не стануть м'якими.
Додайте до овочів фарш і ретельно перемішайте, розбиваючи всі грудочки, щоб фарш рівномірно просмажився. Після того, як м'ясо підрум'яниться, додайте томатну пасту, кубик бульйону або бульйонний порошок і залийте все окропом.
Додайте паприку, чебрець, перець і сіль до смаку, та перемішайте інгредієнти. Накрийте пательню кришкою і тушкуйте страву протягом 15 хвилин.
Всипте до пательні макарони і варіть їх 12-15 хвилин до готовності. Додайте натертий пармезан, перемішайте страву і розкладіть по тарілках. За бажанням посипте рештою сиру.
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