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Не только паста: рецепт итальянского супа Болоньезе для любителей богатых вкусов

Как готовить суп Болоньезе (иллюстрация: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Известная всем паста Карбонара получила еще один вариант приготовления - в виде пиццы, сохраняя свой неповторимый вкус. То же случилось с Болоньезе - и готовить можно не только классическую пасту, но и густой суп с макаронами и фаршем.

О том, как готовить суп Болоньезе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Good Food.

Что нужно для супа-пасты Болоньезе

Для приготовления этого необычного и вкусного супа нужны следующие ингредиенты:

  • кипяток - 1,3 л;
  • фарш (желательно говядина) - 250 г;
  • макароны пенне - 100 г;
  • пармезан - 60-65 г;
  • лук - 3 шт.;
  • морковь - 3 шт.;
  • сельдерей - 2 стебля;
  • чеснок - 3 зубчика;
  • томатное пюре - 500 г;
  • бульонный кубик - 1 шт.;
  • копченая паприка - 1 ч. л.;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу;
  • растительное масло - 2 ч. л.;
  • свежий чабрец - 4 веточки.

Как готовить суп Болоньезе

Предварительно подготовьте ингредиенты для этого густого супа. Очистьте лук, измельчите его на как можно меньшие кусочки. Помойте морковь и сельдерей.

Морковь можно нарезать на маленькие кружочки, но лучше всего нарезать на мелкие кубики, особенно если морковь очень большая. Уберите влагу из сельдерея бумажным полотенцем или салфетками, и измельчите или нарежьте его на небольшие кубики.

Пармезан натрите на большой терке, отсыпьте примерно 45 г сыра для приготовления, а остальное оставьте для украшения перед подачей. Если вы не собираетесь добавлять сыр перед подачей, берите 45-50 г сыра.

Зубчики чеснока очистьте и измельчите или раздавите. Свежий чабрец можно заменить сухим или добавить вместо него немного базилика или другие ваши любимые специи.

В большой антипригарной сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук в течение нескольких минут.

Когда лук станет мягче, добавьте морковь, сельдерей и чеснок. Жарьте все в течение 5 минут, постоянно помешивая, пока все овощи не станут мягкими.

Добавьте к овощам фарш и тщательно перемешайте, разбивая все комочки, чтобы фарш равномерно прожарился. После того как мясо подрумянится, добавьте томатную пасту, кубик бульона или бульонный порошок и залейте все кипятком.

Добавьте паприку, чабрец, перец и соль по вкусу и перемешайте ингредиенты. Накройте сковороду крышкой и тушите блюдо в течение 15 минут.

Всыпьте в сковороду макароны и варите их 12-15 минут до готовности. Добавьте натертый пармезан, перемешайте блюдо и разложите по тарелкам. По желанию посыпьте оставшимся сыром.

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