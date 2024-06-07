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Крученики з курятини з сирною начинкою: простий рецепт смачної вечері для всієї родини

П'ятниця 07 червня 2024 16:48
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Крученики з курятини з сирною начинкою: простий рецепт смачної вечері для всієї родини Як готувати м'ясні крученики (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Така страва - чудовий варіант, як приготувати куряче філе цікавим способом. За своїм смаком крученики нагадують славнозвісну котлету "по-київськи", проте готувати цю м'ясну страву значно простіше.

Про те, як готувати крученики з сиром, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".

Що потрібно для кручеників з курятини

Для того, щоб приготувати таку смачну вечерю, потрібні наступні інгредієнти:

  • куряче філе (невеликі) - 5 шт.;
  • сир - 90-110 г;
  • масло - 100 г;
  • яйце - 1 шт.;
  • панірувальні сухарі - 5-6 ст. л.;
  • сіль - до смаку;
  • перець - до смаку;
  • зелень - до смаку.

Як готувати м'ясні крученики з сиром

Викладіть масло з холодильника - воно має бути м'яким, адже буде намащуватися на м'ясо. Промийте куряче філе, зачекайте, доки з нього стече рідина.

Після цього розріжте філе так, щоб утворилися два м'ясні "листи". Підсоліть та поперчіть м'ясо з кожного боку і злегка відбийте спеціальним молотком.

Крученики з курятини з сирною начинкою: простий рецепт смачної вечері для всієї родини

Як відбивати філе (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Приготуйте начинку для кручеників - для цього промийте і подрібніть зелень, перекладіть її до миски.

Натріть сир на великій тертці та додайте до зелені, ретельно перемішайте складники. Намажте на філе масло, викладіть начинку з сиру та скрутіть рулет.

Крученики з курятини з сирною начинкою: простий рецепт смачної вечері для всієї родини

Викладіть на м'ясо начинку (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Розбийте в миску яйце, в іншу насипте панірувальні сухарі. Яйце злегка збийте для однорідної консистенції, за бажанням можна додати сіль та перець.

Занурте кожний рулет спочатку в яйце, а потім в сухарі - і викладіть на застелене пергаментом деко. Розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте крученики 30 хвилин.

До речі, раніше ми писали про те, як готувати суп з броколі та сиром.

Читайте також, як готувати тунця по-кримськи.

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