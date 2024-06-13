Карпатська юшка з грибами: рецепт неймовірно смачної і ситної страви

Карпатська грибна юшка - це неймовірно смачна перша страва, яка нагадує рагу та крем-суп. Ця юшка досить поживна завдяки м'ясу та грибам, та водночас має приємний кремовий смак - завдяки плавленому сиру.

Про те, готувати карпатську грибну юшку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".

Що потрібно для грибної юшки по-карпатськи

Для того, щоб приготувати таку ситну страву, потрібні наступні інгредієнти:

вода - 1,5-2 л;

сушені білі гриби - 100 г (або сирих 400-500 г);

м'ясо - 350 г;

картопля - 900 г;

морква - 200 г;

цибуля - 150 г;

плавлений сирок - 1 пачка;

сметана - 300 г;

борошно - 1,5 ст. л.;

олія - 40 г;

сіль - до смаку;

перець - до смаку;

паприка - до смаку.

Як готувати грибну юшку по-карпатськи

Підготуйте овочі і гриби. Помийте і очистьте картоплю і моркву. Картоплю наріжте великими кубиками, а моркву натріть на маленькій терці. Цибулю очистьте та подрібніть.

Якщо берете сирі гриби - промийте їх, заберіть зайву вологу та наріжте пластинками. Після цього обсмажте гриби з олією протягом 5 хвилин.

Якщо використовуєте для цієї страви сушені гриби, їх необхідно попередньо залити окропом на 30 хвилин, а потім злити воду і обсмажити.

М'ясо промийте і наріжте великими кубиками - приблизно того ж розміру, що і картоплю. Покладіть картоплю з м'ясом до каструлі, влийте воду так, щоб рідина повністю покривала інгредієнти, і варіть до готовності м'яса.

Не забувайте знімати пінку, яка утворюється в процесі закипання. Після цього додайте до каструлі присмажені гриби.

Приготуйте засмажку: налийте в розігріту пательню олію, всипте цибулю та злегка обсмажте її протягом 4 хвилин. Додайте до цибулі моркву - і смажте все протягом 5 хвилин, постійно перемішуючи.

Відсуньте овочі на одну половину пательні, а на іншій обсмажте борошно з олією, ретельно перемішуючи складники. Потім змішайте борошно з морквою та цибулею.

Влийте до пательні сметану, додайте паприку перед та сіль. Якщо консистенція занадто густа, можна додати трохи води з супу.

Плавлений сирок наріжте на невеликі шматочки і вкиньте до моркви з цибулею. Ретельно перемішайте густу засмажку до однорідної консистенції.

Готово засмажку додайте до супу, перемішайте, після чого готуєте страву ще 5-7 хвилин. Готову грибну юшку за бажанням можна прикрасити свіжою зеленню.