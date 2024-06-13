Карпатська юшка з грибами: рецепт неймовірно смачної і ситної страви
Карпатська грибна юшка - це неймовірно смачна перша страва, яка нагадує рагу та крем-суп. Ця юшка досить поживна завдяки м'ясу та грибам, та водночас має приємний кремовий смак - завдяки плавленому сиру.
Про те, готувати карпатську грибну юшку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".
Що потрібно для грибної юшки по-карпатськи
Для того, щоб приготувати таку ситну страву, потрібні наступні інгредієнти:
- вода - 1,5-2 л;
- сушені білі гриби - 100 г (або сирих 400-500 г);
- м'ясо - 350 г;
- картопля - 900 г;
- морква - 200 г;
- цибуля - 150 г;
- плавлений сирок - 1 пачка;
- сметана - 300 г;
- борошно - 1,5 ст. л.;
- олія - 40 г;
- сіль - до смаку;
- перець - до смаку;
- паприка - до смаку.
Як готувати грибну юшку по-карпатськи
Підготуйте овочі і гриби. Помийте і очистьте картоплю і моркву. Картоплю наріжте великими кубиками, а моркву натріть на маленькій терці. Цибулю очистьте та подрібніть.
Якщо берете сирі гриби - промийте їх, заберіть зайву вологу та наріжте пластинками. Після цього обсмажте гриби з олією протягом 5 хвилин.
Якщо використовуєте для цієї страви сушені гриби, їх необхідно попередньо залити окропом на 30 хвилин, а потім злити воду і обсмажити.
М'ясо промийте і наріжте великими кубиками - приблизно того ж розміру, що і картоплю. Покладіть картоплю з м'ясом до каструлі, влийте воду так, щоб рідина повністю покривала інгредієнти, і варіть до готовності м'яса.
Не забувайте знімати пінку, яка утворюється в процесі закипання. Після цього додайте до каструлі присмажені гриби.
Приготуйте засмажку: налийте в розігріту пательню олію, всипте цибулю та злегка обсмажте її протягом 4 хвилин. Додайте до цибулі моркву - і смажте все протягом 5 хвилин, постійно перемішуючи.
Відсуньте овочі на одну половину пательні, а на іншій обсмажте борошно з олією, ретельно перемішуючи складники. Потім змішайте борошно з морквою та цибулею.
Влийте до пательні сметану, додайте паприку перед та сіль. Якщо консистенція занадто густа, можна додати трохи води з супу.
Плавлений сирок наріжте на невеликі шматочки і вкиньте до моркви з цибулею. Ретельно перемішайте густу засмажку до однорідної консистенції.
Готово засмажку додайте до супу, перемішайте, після чого готуєте страву ще 5-7 хвилин. Готову грибну юшку за бажанням можна прикрасити свіжою зеленню.
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