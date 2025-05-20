"Сумка мрії" під загрозою: чому Hermès Birkin стали мішенню злочинців

Красива й небезпечна

Ціна Birkin стартує з 6000 фунтів (329 100 грн), але на аукціонах ексклюзивні моделі продаються за понад 300 000 доларів (12 360 000 грн). Випускаються вони в обмежених кількостях, тому попит значно перевищує пропозицію.

Але зі зростанням популярності зросла й увага з боку злочинного світу. Як зазначає фахівець з безпеки Майкл Фрейзер, дорогі аксесуари стали однією з головних цілей для грабіжників.

"Люди, які носять Birkin, буквально заявляють: “Подивіться на мене!”. Це надзвичайно приваблива мішень", - пояснює він.

Блогери продають сумки - через страх

Британська інфлюенсерка Лідія Міллен, відома своєю любов’ю до дизайнерських речей, публічно зізналася: вона розпродує свою колекцію сумок Hermès.

За словами блогерки, носити такі речі на вулицях Лондона стало банально небезпечно.

"Я навіть повертала сумку іншим боком, щоб не видно було логотипу", - каже Лідія.

#bagcollection #luxuryhandbags #hermes original sound - Lydia Millen @lydiamillen Ad The day has arrived, and my bags are now live with my incredible friends at @Sellier Knightsbridge You can shop the first drop from my private collection of luxury handbags, with 20% of the proceeds going to charities in support of women. #hermesbirkin

Зараз у неї залишилося лише близько 15 сумок, частину вона зберігає в сейфі, а деякі - продає, передаючи частину коштів на благодійність.

"Це не просто речі - це відповідальність. Я мама, і не хочу ризикувати безпекою своєї родини заради статусного аксесуару", - додає вона.

Австралійська блогерка Jessiestyle зізнається, що більше не носить свої Birkin у Мельбурні.

Jessiestyle (фото: instagram.com/_jessiestyle)

"Це ніби носити напис: “Пограбуй мене!', - каже вона.

А інша власниця сумок Hermès, Федеріка Лабанка, виходить із ними лише за кордоном або на закриті заходи.

TikTok-лайфхаки

Проблема настільки поширилася, що в TikTok з'являються поради, як замаскувати елітну сумку під щось "звичайне". Дехто кладе Birkin у шопер з супермаркету, інші - у дешеві сумки Shein.

Дехто взагалі не ризикує виходити з такими аксесуарами на вулицю, особливо в містах із високим рівнем злочинності.

Власниці сумок у Reddit діляться лайфхаками: додавати до сумки дитячі брелоки, закривати фурнітуру, обмотувати ремінцем - усе, аби вона виглядала менш дороговартісною.

Зіркові жертви: від футболістів до моделей

Проблема не обмежується інтернетом. У березні цього року у Великій Британії обікрали дружину воротаря "Манчестер Юнайтед" Андре Онани: злочинець відібрав у неї сумку Birkin вартістю 62 тисячі фунтів і годинник Rolex.

Мелані Кемаю (фото: instagram.com/melaniekamayou)

Інцидент стався просто біля ресторану - нападник підбіг, погрожував і втік. Поліція швидко затримала підозрюваного.

У грудні 2024 року інфлюенсерку та модель Дженіс Джустема пограбували у VIP-зоні готелю в центрі Лондона - зникла сумка Hermès за 10 тисяч фунтів. Відео з камер спостереження показали, як злочинець цілеспрямовано обирає саме її.

Дженіс Джустема (фото: instagram.com/janicejoostemaa)

І хоча багато хто продовжує мріяти про "ту саму сумку", нова реальність показує: предмет розкоші все частіше асоціюється з ризиком.