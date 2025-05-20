Кльош, "підкови" і вишивка: Андре Тан назвав трендові джинси, які мають бути в гардеробі кожної модниці

Відомий український дизайнер Андре Тан розповів про головні тренди джинсової моди на літо 2025, які виділять вас із сірого натовпу і зроблять справжньою модницею.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на новий пост в Instagram стиліста.

Джинси "підкови"

Джинси-"підкови" - це джинси з дуже широкими штанинами, які мають характерну форму, що нагадує підкову або дугу. Такі джинси зазвичай різко розширюються від талії донизу, мають вигнуту форму штанів, яка візуально створює ефект "підкови". Часто завужені внизу, що посилює контраст із широким стегном.

"Ці джинси насправді - новий тренд, але трохи забутий. Для тих, хто хоче зробити акцент на талії та на стегнах. Мають дуже стильний вигляд. Поєднувати їх можна як із кедами, так і з босоніжками на підборах", - зазначив Тан.

Трендові джинси на літо 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Джинси з флористичною вишивкою

Джинси з флористичною вишивкою - це моделі, прикрашені вишитими квітковими орнаментами, які поєднують у собі естетику деніму і декоративне мистецтво.

У тренді - вишивка у вигляді квітів, гілочок, трав або листя, може бути дрібною або великою, яскравою або тональною. Часто розміщується на стегнах, біля кишень, по низу штанин або на задніх кишенях.

"Ці джинси точно для тих, хто хоче виділятися з натовпу. Вишивка на джинсах - це не тільки тренд, а й спосіб виразити себе за допомогою одягу. Вони роблять ваш образ яскравішим, і навіть повсякденний стиль роблять дуже вишуканим", - розповів модельєр.

Джинси з квітковими мотивами на літо 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Джинси кльош

Джинси кльош - це модель джинсів, у яких штанини поступово розширюються від коліна донизу, створюючи ефект "дзвона" або "труби". Вони стали справжньою класикою, яка періодично повертається в моду - і 2025 рік не став винятком.

"Вони не просто повернулися, вони стали мастхевом цього сезону. Це чудовий варіант для тих, хто хоче поєднувати комфорт і елегантність. Вони подовжують ноги, чудово пасують під будь-яке взуття. Це класика", - підсумував Андре Тан.

Джинси кльош у тренді 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Андре Тан - один з найвідоміших українських дизайнерів, засновник бренду ANDRE TAN, який регулярно представляє колекції на Ukrainian Fashion Week.

Він спеціалізується на поєднанні високої моди з елементами практичного гардероба і створює речі, які підкреслюють фігуру і відповідають актуальним трендам.