"Сумка мечты" под угрозой: почему Hermès Birkin стали мишенью преступников

Красивая и опасная

Цена Birkin стартует с 6000 фунтов (329 100 грн), но на аукционах эксклюзивные модели продаются за более 300 000 долларов (12 360 000 грн). Выпускаются они в ограниченных количествах, поэтому спрос значительно превышает предложение.

Но с ростом популярности возросло и внимание со стороны преступного мира. Как отмечает специалист по безопасности Майкл Фрейзер, дорогие аксессуары стали одной из главных целей для грабителей.

"Люди, которые носят Birkin, буквально заявляют: "Посмотрите на меня!". Это чрезвычайно привлекательная мишень", - объясняет он.

Блогеры продают сумки - из-за страха

Британский инфлюенсер Лидия Миллен, известная своей любовью к дизайнерским вещам, публично призналась: она распродает свою коллекцию сумок Hermès.

По словам блогера, носить такие вещи на улицах Лондона стало банально опасно.

"Я даже поворачивала сумку другой стороной, чтобы не видно было логотипа", - говорит Лидия.

#bagcollection #luxuryhandbags #hermes original sound - Lydia Millen @lydiamillen Ad The day has arrived, and my bags are now live with my incredible friends at @Sellier Knightsbridge You can shop the first drop from my private collection of luxury handbags, with 20% of the proceeds going to charities in support of women. #hermesbirkin

Сейчас у нее осталось лишь около 15 сумок, часть она хранит в сейфе, а некоторые - продает, передавая часть средств на благотворительность.

"Это не просто вещи - это ответственность. Я мама, и не хочу рисковать безопасностью своей семьи ради статусного аксессуара", - добавляет она.

Австралийский блогер Jessiestyle признается, что больше не носит свои Birkin в Мельбурне.

Jessiestyle (фото: instagram.com/_jessiestyle)

"Это как будто носить надпись: "Ограбь меня!", - говорит она.

А другая владелица сумок Hermès, Федерика Лабанка, выходит с ними только за границей или на закрытые мероприятия.

TikTok-лайфхаки

Проблема настолько распространилась, что в TikTok появляются советы, как замаскировать элитную сумку под что-то "обычное". Некоторые кладут Birkin в шопер из супермаркета, другие - в дешевые сумки Shein.

Некоторые вообще не рискуют выходить с такими аксессуарами на улицу, особенно в городах с высоким уровнем преступности.

Владелицы сумок в Reddit делятся лайфхаками: добавлять к сумке детские брелоки, закрывать фурнитуру, обматывать ремешком - все, чтобы она выглядела менее дорогостоящей.

Звездные жертвы: от футболистов до моделей

Проблема не ограничивается интернетом. В марте этого года в Великобритании обокрали жену вратаря "Манчестер Юнайтед" Андре Онани: преступник отобрал у нее сумку Birkin стоимостью 62 тысячи фунтов и часы Rolex.

Мелани Кемаю (фото: instagram.com/melaniekamayou)

Инцидент произошел прямо возле ресторана - нападавший подбежал, угрожал и убежал. Полиция быстро задержала подозреваемого.

В декабре 2024 года инфлюенсера и модель Дженис Джустема ограбили в VIP-зоне отеля в центре Лондона - пропала сумка Hermès за 10 тысяч фунтов. Видео с камер наблюдения показали, как преступник целенаправленно выбирает именно ее.

Дженис Джустема (фото: instagram.com/janicejoostemaa)

И хотя многие продолжают мечтать о "той самой сумке", новая реальность показывает: предмет роскоши все чаще ассоциируется с риском.