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Под Сумами обнаружили древнее редкое украшение: подробности и фото

STYLERЖизнь    01.07.2020 - 21:31
Под Сумами обнаружили древнее редкое украшение: подробности и фото
Под Сумами археологи нашли редкое украшение (фото: pixabay.com)

В Сумской области археологи нашли древнее украшение

В Тростянецком районе Сумской области археологи обнаружили редкую подвеску в виде семаргла – древнего языческого божества. Ученые датируют находку XI-XII вв.

Изображение мифического существа вырезано из рога. Его нашли в Зареченском археологическом комплексе. Об этом сообщает местное издание "ВсіСуми".

Под Сумами обнаружили древнее редкое украшение: подробности и фото

Под Сумами археологи нашли редкое украшение (фото: vsisumy.com)

"Когда в одном из шурфов заметил костяное украшение, пока я его не почистил и не увидел ее красоту и уникальность, я еще не верил своему счастью", - рассказал Виталий Жигола, руководитель раскопок, младший научный сотрудник Института археологии Академии наук Украины.

На подвеске изображен мифический зверь семаргл - голова хищной птицы и тело дикой кошки, покрытое чешуей или мехом. Для тогдашних жителей он мог быть символом плодородия. А для археологов - подтверждение того, что эти земли вошли в Черниговского княжество.

Кроме того, археологи нашли острие стрелы, которое использовали 6-8 тысяч лет до нашей эры. Археологические раскопки древних поселений проводятся в селе Заречное, которое находится в 7 километрах от Тростянца. Группа археологов и краеведов начала работать в этом комплексе 15 июня.

Под Сумами обнаружили древнее редкое украшение: подробности и фото

Под Сумами археологи нашли редкое украшение (фото: vsisumy.com)

Раскапывают оборонительные конструкции первого поселения - Х-ХIII века. Для этого заложили траншею. Предполагается, что в этом месте поселились скифы 2,5 тысячи лет тому назад. Позже здесь начали хозяйничать северяне в конце VIII века.

Но самое большое развитие территории произошло через 4 века. Ученые считают, что здесь жило около тысячи человек. Здесь было несколько улиц, много дворов и оборонительные валы.

Под Сумами обнаружили древнее редкое украшение: подробности и фото

Раскопки в Сумской области (фото: vsisumy.com)

Археологи раскапывают хозяйственные ямы, чтобы составить представление о жизни людей. Больше всего выгоды, говорят, из мусора. Здесь находили даже обломки византийских амфор, очевидно вырученных за местное зерно.

Напомним, археологи разгадали тайну скифского воина.

Ранее в России музей показал сокровища, пропавшие из Лавры в Киеве.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины Сумская областьархеология
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