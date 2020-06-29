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Археологи разгадали тайну скифского воина: он оказался 13-летней девочкой

STYLERНовости науки    29.06.2020 - 09:42
Археологи разгадали тайну скифского воина: он оказался 13-летней девочкой
Ученые говорят, что скифский воин был девушкой (фото: sciencealert.com)

Ученые раскрыли тайну 2600-летних останков скифского воина

Археологам удалось доказать существование женщин-воинов, которые долгое время считались лишь мифом. Так, при современном исследовании останков скифского воина, которым уже более 2600 лет, ученые выяснили, что он был 13-летней девочкой.

Останки скифского воина в полной боевой экипировке были обнаружены еще в 1988 году в деревянном саркофаге. Рядом с ним было захоронено оружие - топор, лук, стрелы, поэтому ученые много лет считали воина мужчиной, пишет Science Alert.

Теперь же ДНК останков показали, что они принадлежат женщине. Это открытие может подтверждать гипотезу, что женщины наравне с мужчинами принимали участие в охотничьих или военных походах.

Археологи разгадали тайну скифского воина: он оказался 13-летней девочкой

Топор девушки-воина (фото: sciencealert.com)

Девушка-воин была найдена в сибирском кургане в республике Тува (современная территория РФ). Рядом с ней были захоронены топор, березовый лук и колчан с десятком стрел.

Она была одета в длинную шубу, сшитую, вероятно, из тушканчиков, рубашку, брюки или юбку.

Как мы писали ранее, в Украине обнаружили уникальное скифское золото. Ученые показали, что было в находке.

Также мы сообщали, как выглядел московский царь Иван Грозный на самом деле. В его лице нашли монгольские черты.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины скифское золото
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