В России музей показал сокровища, пропавшие из Лавры в Киеве: 57 артефактов

В России всплыли сокровища из Киево-Печерской Лавры (коллаж: РБК-Украина)

Сокровища, исчезнувшие из Киево-Печерской Лавры, показывают на выставке в России

В России нашли 57 уникальных артефактов, которые в 1930-х хранились в Киево-Печерском музее-заповеднике. В 1940-х сокровища изъяли для хранения в госохрану СССР - якобы для надежности - после чего их и след простыл.

На интересную находку обратил внимание археолог Тимур Бобровский, о чем он написал в Facebook. Ученый показал фото коллекции, которая сейчас принадлежит Государственному историческому музею РФ в Москве

Большинство из них - церковные предметы, которые в 1920-х реквизировали из ризниц Софиевского и Успенского соборов Киева, превращенных в музеи с установлением в Украине советской власти.

Сокровища удалось обнаружить после того, как в сети опубликовали ссылка на сайт музея, где изложены оцифрованные экспонаты музея - всего заявлено более 900 тысяч единиц.

В России нашли сокровища из киевской Лавры (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)

До этого времени бесценные артефакты из золота, серебра и драгоценных камней считались утерянными навсегда. Больше фото можно увидеть по ссылке.

Как мы писали ранее, в Москве открыли главную церковь ВС России цвета хаки и с "мощами" Гитлера внутри. Мрачное и помпезное сооружение уже успели окрестить "храмом сатаны".

Также мы сообщали, что Наталья Орейро решила стать гражданкой России и назвала это "большой честью".

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Автор: Светлана Мащенко