Під Сумами виявили стародавню рідкісну прикрасу: подробиці і фото

Під Сумами археологи знайшли рідкісну прикрасу (фото: pixabay.com)

У Сумській області археологи знайшли стародавню прикрасу

У Тростянецькому районі Сумської області археологи виявили рідкісну підвіску у вигляді семаргла – стародавнього язичницького божества. Вчені датують знахідку XI-XII ст.

Зображення міфічної істоти вирізане з рога. Його знайшли у Зареченському археологічному комплексі. Про це повідомляє місцеве видання "ВсіСуми".

Під Сумами археологи знайшли рідкісну прикрасу (фото: vsisumy.com)

"Коли в одному з шурфів помітив кістяну прикрасу, поки я її не почистив і не побачив її красу і унікальність, я ще не вірив своєму щастю", - розповів Віталій Жигола, керівник розкопок, молодший науковий співробітник Інституту археології Академії наук України.

На підвісці зображений міфічний звір семаргл - голова хижої птиці і тіло дикої кішки, вкрите лускою або хутром. Для тодішніх жителів він міг бути символом родючості. А для археологів - підтвердження того, що ці землі увійшли до Чернігівського князівства.

Крім того, археологи знайшли вістря стріли, яке використовували 6-8 тисяч років до нашої ери. Археологічні розкопки давніх поселень проводяться в селі Зарічне, яке знаходиться за 7 кілометрів від Тростянця. Група археологів і краєзнавців почала працювати в цьому комплексі 15 червня.

Під Сумами археологи знайшли рідкісне прикраса (фото: vsisumy.com)

Розкопують оборонні конструкції першого поселення - Х-ХІІІ століття. Для цього заклали траншею. Передбачається, що в цьому місці поселились скіфи 2,5 тисячі років тому. Пізніше тут почали господарювати сіверяни в кінці VIII століття.

Але найбільший розвиток території стався через 4 століття. Вчені вважають, що тут жило близько тисячі осіб. Тут було кілька вулиць, багато дворів і оборонні вали.

Розкопки в Сумській області (фото: vsisumy.com)

Археологи розкопують господарські ями, щоб скласти уявлення про життя людей. Найбільше вигоди, кажуть, зі сміття. Тут знаходили навіть уламки візантійських амфор, очевидно вторгованих за місцеве зерно.

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Автор: Роман Мирончук