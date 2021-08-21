Под Сумами пропал в лесу 6-летний мальчик, который не разговаривает: фото и приметы ребенка

Мальчик 2014 года рождения потерялся в лесу возле села Шкуратовка.

Сегодня утром спасатели получили сообщение об исчезновении ребенка, и были начаты масштабные поисковые мероприятия.

Малыша разыскивают: 47 человек личного состава от ГСЧС, более 90 полицейских, 4 кинолога с двумя собаками, 4 человека от областной водолазно-спасательной службы с одним плавсредством, 8 волонтеров и несколько местных жителей.

Прочесывается лес и ближайшие районы, а также исследуются водоемы.

Также спасатели проинформировали, что к поисковым работам дополнительно привлекают сотрудников подразделений из городов Путивль и Бурынь.

Как сообщили в полиции Сумской области, 6-летнего мальчика зовут Богдан Хоменко. Ребенок вчера, находясь с родителями, около 19 часов вечера исчез, в то время, как его мама и папа отвлеклись.

Правоохранители опубликовали фото и дали приметы ребенка: на вид мальчику 5-6 лет, рост - 110-115 см, худощавого телосложения. Имеет светлые короткие волосы и серые глаза.

Был одет в футболку серого цвета, черные шорты и белый картуз.

Полиция просит всех, кому может быть известно местонахождение ребенка, позвонить по телефону: 0544-39-12-80, или на круглосуточную линию "102".

Под Сумами ищут 6-летнего Богдана Хоменко (фото: facebook.com/policesumy)

По словам мамы мальчика Юлии, 20 августа Богдан вместе с семьей гулял в лесу и собирал бузину, но около семи часов вечера исчез, передает "Суспільне".

Через несколько часов родители обратились в полицию за помощью в поисках сына.

Городской глава Белополья Юрий Зарко в своем Facebook рассказал, что мальчик "имеет признаки психического расстройства и не разговаривает".

"Именно это затрудняет поиск. Мальчик может сидеть на одном месте и не реагировать на оклики. Реагирует на свое имя - Богдан, а также на "мультики" и "мороженое" Большая просьба ко всем, кто имеет возможность, приобщиться к поискам. Особенно это касается, тех, кто планирует ехать на заготовку бузины в ту местность!" - пишет мэр.

Он добавил карту с обозначенным местом, где в последний раз видели ребенка.

Под Сумами в лесу пропал 6-летний мальчик (фото: facebook.com)