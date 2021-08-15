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Мама со слезами на глазах поговорила с сыном: в Карпатах нашли маленького мальчика

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Карпаты, Воскресенье 15 августа 2021 21:16
Мама со слезами на глазах поговорила с сыном: в Карпатах нашли маленького мальчика Фото: в Карпатах спасатели нашли шестилетнего мальчика (фото: dsns.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

В субботу, 14 августа, вечером на Говерле пропал шестилетний Алексей Стефанцев, который пошел в поход вместе со своими родственниками. Сегодня спасателям удалось найти ребенка. Его состояние расценивается, как удовлетворительное.

Об этом сообщает ГСЧС.

Мальчика нашли на горе Большая Космецтка, которая находится на границе с Закарпатьем.

Мать ребенка поговорила с ним по телефону. Женщина спросила, как он себя чувствует, он ответил, что хорошо.

Родители поговорили с сыном (видео: YouTube)

Как потерялся мальчик

Туристы из Коломыи отправились на Говерлу по зеленому маршруту. В группе были родственники: Алексей Стефанцев 2015 года рождения, его бабушка, дядя, тетя и их дети.

Он отстал от своих возле поселка городского типа Ворохта примерно в 15:30. Бабушка рассказала, что она с внуком немного отстала от своих, и мальчик часто бегал то к дяде с тетей, то к бабушке.

Когда в один момент ребенка не стало видно, то бабушка подумала, что он ушел вперед, но, когда родственники начали спускаться и сказали, что Алексея с ними нет, стало понятно, что он потерялся.

Парня искали спасатели, сотрудники полиции и волонтеры. Также к поискам был привлечен вертолет.

Родители шестилетнего мальчика (видео: YouTube)

Напомним, полиция нашла виновного в гибели школьника на водопаде под Львовом.

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Карпаты ГСЧС
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