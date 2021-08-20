Не хотели возвращаться с пустыми руками: дети из Закарпатья рассказали, как заблудились в лесу (видео)
На Закарпатье четверо детей ушли в лес собирать ягоды с грибами и заблудились - и на поиски малышей отправили спасателей, полицию, волонтеров, всего около 250 человек. Детей искали всю ночь, и нашли уже утром невредимыми. Обнаружить маленьких грибников удалось при помощи полицейского квадрокоптера.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
При этом заметил дрон детей в месте, где их и не собирались искать.
Двое мальчиков и две девочки из села Порошково Ужгородского района ушли собирать дары леса около трех часов дня, но спустя несколько часов так и не вернулись. Родители забили тревогу, до темноты искали их сами вместе с другими местными, а затем обратились за помощью в полицию и ГСЧС. Вскоре была организована масштабная поисковая кампания.
Местные жители признаются, что очень перепугались за детей, так как в этих лесах водятся волки.
К счастью, встретиться с хищниками Коле, Люде, Васе и Жанне (2007-2014 годов рождения) не пришлось, но ребята очень долго блуждали по лесу в поисках тропинки домой, и были вынуждены ночевать в чаще.
На следующий день около девяти утра голодных, грязных и напуганных детей "заметил" квадрокоптер - через 10 часов поисков.
По словам 10-летнего Коли, они сначала и не планировали заходить далеко в лес, но ягод и грибов вблизи села не было, а возвращаться домой с пустыми руками не хотели. Так и забрели в неведомые места, окончательно потерявшись.
Отметим также, что дети ушли без еды и в легкой одежде, а к заходу солнца температура на улице опустилась до +9 градусов.
Когда же маленьких любителей тихой охоты живыми и невредимыми доставили домой и вернули перепуганным родителям, оказалось, что дети свои собранные грибы не потеряли, а принесли мамам и папам.
Видео: на Закарпатье дети ушли в лес по грибы и заблудились - их нашли только на следующий день
Ранее сообщалось, недавно на Говерле пропал шестилетний Алексей Стефанцив, который пошел в поход вместе с родственниками. Мальчика спасателям удалось найти спустя сутки, после чего маленький путешественник рассказал, как он потерялся и сам провел всю ночь в горах.
Напомним также, что на днях туристы из Киева с младенцем на руках отправились в поход в Карпаты и заблудились - им пришлось ночевать под открытым небом, после чего их нашли спасатели.