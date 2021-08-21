Під Сумами зник у лісі 6-річний хлопчик, який не розмовляє: фото і прикмети дитини

Хлопчик 2014 року народження загубився в лісі поблизу села Шкуратівка.

Сьогодні вранці рятувальники отримали повідомлення про зникнення дитини, і були розпочаті масштабні пошукові заходи.

Малюка розшукують: 47 чоловік особового складу від ДСНС, понад 90 поліцейських, 4 кінологи з двома собаками, 4 людини від обласної водолазно-рятувальної служби з одним плавзасобом, 8 волонтерів і кілька місцевих жителів.

Прочісується ліс і найближчі райони, а також досліджуються водойми.

Також рятувальники поінформували, що до пошукових робіт додатково залучають співробітників підрозділів з міст Путивль та Буринь.

Як повідомили в поліції Сумської області, 6-річного хлопчика звуть Богдан Хоменко. Дитина вчора, перебуваючи з батьками, близько 19 години вечора зникла, в той час, як його мама і тато відволіклися.

Правоохоронці оприлюднили фото та дали прикмети дитини: на вигляд хлопчику 5-6 років, зріст - 110-115 см, худорлявої статури. Має світле коротке волосся і сірі очі.

Був одягнений у футболку сірого кольору, чорні шорти і білий картуз.

Поліція просить усіх, кому може бути відоме місцеперебування дитини, зателефонувати: 0544-39-12-80, або на цілодобову лінію "102".

Під Сумами шукають 6-річного Богдана Хоменка (фото: facebook.com/policesumy)

За словами мами хлопчика Юлії, 20 серпня Богдан разом з родиною гуляв в лісі та збирав бузину, але близько сьомої години вечора зник, передає "Суспільне".

Через кілька годин батьки звернулися в поліцію за допомогою в пошуках сина.

Міський голова Білопілля Юрій Зарко у своєму Facebook розповів, що хлопчик "має ознаки психічного розладу і не розмовляє".

"Саме це ускладнює пошук. Хлопчик може сидіти на одному місці і не реагувати на оклики. Реагує на своє ім'я - Богдан, а також на "мультики" та "морозиво". Велике прохання до всіх, хто має можливість, долучитися до пошуків. Особливо це стосується, тих, хто планує їхати на заготівлю бузини в ту місцевість!" - пише мер.

Він додав карту з позначеним місцем, де в останній раз бачили дитину.

Під Сумами в лісі пропав 6-річний хлопчик (фото: facebook.com)