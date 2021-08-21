Під Сумами зник у лісі 6-річний хлопчик, який не розмовляє: фото і прикмети дитини

Під Сумами маленький хлопчик у лісі збирав бузину і зник - на пошуки дитини вирушили рятувальники та поліцейські, водолази та кінологи, волонтери та місцеві жителі, всього загальною чисельністю понад 150 людей.
Про це 21 серпня передали в прес-службі ДСНС у Сумській області.
Хлопчик 2014 року народження загубився в лісі поблизу села Шкуратівка.
Сьогодні вранці рятувальники отримали повідомлення про зникнення дитини, і були розпочаті масштабні пошукові заходи.
Малюка розшукують: 47 чоловік особового складу від ДСНС, понад 90 поліцейських, 4 кінологи з двома собаками, 4 людини від обласної водолазно-рятувальної служби з одним плавзасобом, 8 волонтерів і кілька місцевих жителів.
Прочісується ліс і найближчі райони, а також досліджуються водойми.
Також рятувальники поінформували, що до пошукових робіт додатково залучають співробітників підрозділів з міст Путивль та Буринь.
Як повідомили в поліції Сумської області, 6-річного хлопчика звуть Богдан Хоменко. Дитина вчора, перебуваючи з батьками, близько 19 години вечора зникла, в той час, як його мама і тато відволіклися.
Правоохоронці оприлюднили фото та дали прикмети дитини: на вигляд хлопчику 5-6 років, зріст - 110-115 см, худорлявої статури. Має світле коротке волосся і сірі очі.
Був одягнений у футболку сірого кольору, чорні шорти і білий картуз.
Поліція просить усіх, кому може бути відоме місцеперебування дитини, зателефонувати: 0544-39-12-80, або на цілодобову лінію "102".
Під Сумами шукають 6-річного Богдана Хоменка (фото: facebook.com/policesumy)
За словами мами хлопчика Юлії, 20 серпня Богдан разом з родиною гуляв в лісі та збирав бузину, але близько сьомої години вечора зник, передає "Суспільне".
Через кілька годин батьки звернулися в поліцію за допомогою в пошуках сина.
Міський голова Білопілля Юрій Зарко у своєму Facebook розповів, що хлопчик "має ознаки психічного розладу і не розмовляє".
"Саме це ускладнює пошук. Хлопчик може сидіти на одному місці і не реагувати на оклики. Реагує на своє ім'я - Богдан, а також на "мультики" та "морозиво". Велике прохання до всіх, хто має можливість, долучитися до пошуків. Особливо це стосується, тих, хто планує їхати на заготівлю бузини в ту місцевість!" - пише мер.
Він додав карту з позначеним місцем, де в останній раз бачили дитину.
Під Сумами в лісі пропав 6-річний хлопчик (фото: facebook.com)
Нагадаємо, що кілька днів тому на Закарпатті розшукували чотирьох дітей, які вирушили в ліс збирати ягоди та гриби, проте заблукали. Двох хлопчиків і двох дівчаток шукали весь день, і на щастя дітлахи знайшлися цілі й неушкоджені. Пізніше діти зізналися, що не думали йти далеко в ліс, але й повертатися додому з порожніми руками теж не хотіли.
Додамо також, що перед цим у Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав і провів ніч сам у горах.