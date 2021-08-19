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На Закарпатье ищут четырех детей, которые ушли в лес за ягодами

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Четверг 19 августа 2021 09:33
На Закарпатье ищут четырех детей, которые ушли в лес за ягодами На Закарпатье в лесу исчезли дети (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Закарпатской области исчезли четверо детей, которые ушли в лес собирать ягоды. Сейчас на их поиски отправились 73 человека.

Об этом сообщает служба ГСЧС.

Дети исчезли в лесном массиве вблизи с. Порошково Ужгородского района.

"19 августа в 01:10 от дежурного Нацполиции к ДСНС поступило сообщение, что 18 августа во время сбора ягод и грибов в лесном массиве вблизи с. Порошково Ужгородского района потеряли ориентир и заблудились 4 детей ромской национальности (2007 — 2014 г.р.)", — рассказали спасатели.

К спасателям и полиции присоединились неравнодушные местные жители и лесники.

"Всего к поисковым работам привлечено 73 человека и 8 единиц техники, 2 собаки", - сказано в сообщении.

Детей нашли

На момент 09.15 утра 19 августа детей удалось найти. Сотрудники ГСЧС нашли заблудившихся детей, их транспортировали в населенный пункт и передали представителям полиции.

На Закарпатье ищут четырех детей, которые ушли в лес за ягодами

Как мы писали ранее, в Карпатах нашли 6-летнего мальчика, который заблудился.

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Закарпатье
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