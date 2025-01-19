Султан Сулейман в реальності виглядав зовсім не так, як у "Величному столітті": що приховали творці серіалу

Серіал "Величне століття" став справжнім хітом, завоювавши серця мільйонів глядачів у всьому світі. Хоча частина турецьких консерваторів висловила своє невдоволення, проєкт безумовно здобув статус надуспішного.

Головний герой, султан Сулейман, постає на екрані як харизматичний, владний і привабливий правитель. Але наскільки це кінообраз відповідає реальній постаті?

Історики, на жаль, розчаровують шанувальників: справжній Сулейман Пишний суттєво відрізнявся від свого серіального двійника.

Султан Сулейман, відомий також як Сулейман Пишний, увійшов в історію як один з наймогутніших правителів Османської імперії - народився в 1494 році, помер у 1566 році.

Не красень і не бездоганний

Реальність мало схожа на казку. Історики відзначають, що назвати Сулеймана Пишного красенем неможливо, навіть із великою натяжкою. Хоча до нас дійшли його численні портрети, і деякі з них нагадують образ, створений актором Халітом Ергенчем, справжній вигляд султана був далекий від ідеалу, показаного у серіалі.

Опис зовнішності правителя, зроблений його сучасниками, малює зовсім іншу картину. Сулейман мав маленькі, широко розставлені карі очі, великий гачкуватий ніс, гостре обличчя і бліду шкіру.

Його шию вважали надто довгою, а зуби - жовтими, що для тієї епохи було звичайним явищем. Зазвичай султан носив лише вуса, а бороду відпускав лише у походах, після чого одразу голив її.

Щодо статури правителя думки розходяться. Одні джерела стверджують, що він був худорлявим і м’язистим, інші натякають на зайву вагу та характерну "качину" ходу. Ймовірно, деформація ніг, спричинена тривалим перебуванням у сідлі з раннього дитинства, також вплинула на його поставу та манеру ходити.

Актор Халіт Ергенч, який зіграв султана Сулеймана у серіалі, має зріст 183 см. Водночас справжній правитель Османської імперії був значно нижчим - близько 165 см.

Цей факт підтверджується збереженими особистими речами та зброєю султана, створеними за його індивідуальними параметрами. Тож із великою ймовірністю можна стверджувати, що Сулейман не був красенем.

Творці серіалу показали Сулеймана як романтичного героя з густою бородою, доглянутими рисами обличчя та глибоким поглядом. У реальності правителі тих часів не могли похвалитися такою "модною" зовнішністю.

Султан Сулейман та Роксолана (фото: Вікіпедія)

Характер султана

Хоча зовнішність Сулеймана у серіалі значно ідеалізована, його характер у "Величному столітті" передано досить точно. У реальності це був жорсткий та прагматичний політик, який значно розширив кордони імперії та впровадив численні реформи.

Сулейман вирізнявся великодушністю та рішучістю, однак мав запальний і владний темперамент. Його пристрасть до жіночої краси пояснює існування величезного гарему, що постійно поповнювався новими наложницями.

Водночас законною дружиною султана залишалася лише одна жінка - Хюррем, відома також як українка Роксолана. Їхній союз став символом кохання та політичної мудрості.

У старості характер султана значно змінився. Він став дратівливим і підозріливим, скрізь бачив змови та зрадників. Наприклад, він наказав стратити свого старшого сина Мустафу, бо вважав його загрозою для трону.

Навіть своїх синів він часто підозрював у бажанні захопити трон, що призводило до грубості та конфліктів із ними. Попри це, Сулейман увійшов в історію як мудрий і сильний правитель, якого шанував народ.

Хоча реальна зовнішність султана може розчарувати шанувальників серіалу, його величезний внесок в історію Османської імперії залишається беззаперечним.

Як насправді виглядав султан Сулейман (фото: Вікіпедія)

Про що не розповіли у серіалі

Епоха правління султана Сулеймана була значно жорсткішою, ніж її показали творці серіалу. Багато історичних подій були зображені значно м'якшими. У ті часи боротьба за владу була кривава та безжальна.

Образ Роксолани був сильно романтизований. Якщо вірити історикам, ця жінка мала більш просту зовнішність, і прославилася в першу чергу своєю хитрістю та розумом.