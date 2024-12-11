8 дивовижних фактів про Собор Паризької Богоматері

Собор Нотр-Дам у Парижі завжди був однією з головних архітектурних та культурних пам'яток світу. У грудні 2024 року собор відкрив свої двері для відвідувачів, відроджуючи свою колишню велич після трагічної пожежі 2019 року. Цей собор - не лише важлива частина історії Франції, але й має безліч цікавих фактів, які роблять його унікальним.

Створення собору зайняло майже два століття

Будівництво Собору Паризької Богоматері почалося в 1163 році під керівництвом короля Людовика VII та Папи Олександра III. Завершено будівництво було лише в 1345 році через величезні фінансові труднощі та складність архітектурних рішень, що включали величезні вітражі та готичні арки.

Собор мав вміщувати до 10 000 осіб, що вимагало особливої уваги до його масштабів і конструкцій. Тому роботи тривали майже два століття, але Нотр-Дам став символом готичної архітектури та релігійної величі.

Величні вітражі у соборі (фото: Вікіпедія)

Собор був на межі знищення після Великої Французької революції

Під час Великої Французької революції собор став символом монархії, що викликало ідею його знищення. Багато людей виступали за його руйнування, але це питання викликало також великий спротив серед парижан.

Максиміліан Робесп'єр запропонував рішення, згідно з яким кожен, хто буде проти зносу собору, повинен сплатити великий штраф. Завдяки підтримці місцевих жителів і рішенню Робесп'єра, Нотр-Дам вдалося врятувати від знищення.

Терновий вінок Ісуса Христа

Серед безцінних реліквій, що зберігаються в Соборі Паризької Богоматері, є Терновий вінок Ісуса Христа. Цю святиню привіз до Парижа Людовик IX у 1239 році, викупивши її у візантійського імператора Балдуїна II.

Вінок має велику релігійну цінність для католиків і є одним із головних об'єктів паломництва. Після страшної пожежі 2019 року вінок залишився цілим, що стало величезним полегшенням для віруючих. Його збереження під час пожежі стало символом надії та відновлення для собору та всього Парижа.

Терновий вінок Христа (фото: Вікіпедія)

Роль Віктора Гюго у відновленні собору

У 1831 році Віктор Гюго опублікував свій знаменитий роман "Собор Паризької Богоматері", який привернув увагу до стану собору, що почав руйнуватися. Гюго закликав французів цінувати свою архітектурну спадщину, що спонукало до масових відновлювальних робіт.

Завдяки популярності роману, багато людей почали підтримувати фінансування реставрації собору. Він відіграв ключову роль у збереженні собору від руйнування, адже багато французів, після прочитання твору, почали усвідомлювати важливість цієї архітектурної перлини.

Переплавлення перших дзвонів в зброю

До Великої Французької революції Нотр-Дам мав свої знамениті дзвони, які в кінцевому підсумку були переплавлені на зброю під час воєнних дій. Це стало частиною загальної політики революціонерів, які прагнули використати всі матеріали для військових потреб.

Після революції були відлиті нові дзвони, які прослужили собору багато років. В 2013 році, у рамках святкування 850-річчя собору, ці дзвони були замінені на нові, що стали символом оновлення і відродження цього значного об'єкта.

Нові дзвони у 2013 році (фото: Вікіпедія)

Одне з найбільш відвідуваних місць у світі

Собор Нотр-Дам є однією з найбільш відвідуваних туристичних пам'яток у світі. Щороку його відвідують понад 14 мільйонів туристів, і це не рахуючи тих, хто просто милується ним з вулиць Парижа. Собор займає почесне місце серед 15 найбільш відвідуваних місць планети.

Туристи з різних куточків світу приїжджають, щоб побачити величезну архітектурну красу і доторкнутися до історії Франції. Цей рекорд відвідуваності підкреслює важливість Нотр-Даму як культурної та духовної спадщини людства.

Вражаючі гаргульї та химерні скульптури

Гаргульї та химерні скульптури на Нотр-Дамі з'явилися лише в XIX столітті, хоча собор було побудовано багато століть тому. Спочатку ці фігури не були частиною архітектури, але з часом вони стали невід'ємною частиною зовнішнього вигляду собору.

Химерні фігури стали символами містичних і релігійних переконань того часу. Ці статуї притягують туристів, адже вони створюють неповторну атмосферу, що нагадує про середньовічні вірування та легенди. Химерні скульптури Нотр-Даму надихають безліч історій і міфів, які додають таємничості цьому великому собору.

Гаргуйля на даху Собору (фото: Вікіпедія)

Архітектурні та містичні особливості

Нотр-Дам має унікальну архітектуру, в якій немає традиційних стін. Замість них використовуються величезні стовпи, що підтримують арки, і вікна, заповнені кольоровими вітражами. Це створює враження, що собор немов "плаває" у повітрі.

Особливо вражає розмір середнього нефа, який може вмістити дванадцятиповерховий будинок. Крім того, два центральних нефи перетинаються у формі хреста, що символізує релігійний зміст і велику духовну силу цього місця.