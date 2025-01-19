Султан Сулейман в реальности выглядел совсем не так, как в "Великолепном веке": что скрыли создатели сериала

Сериал "Великолепный век" стал настоящим хитом, завоевав сердца миллионов зрителей во всем мире. Хотя часть турецких консерваторов выразила свое недовольство, проект определенно получил статус сверхуспешного.

Главный герой, султан Сулейман, предстает на экране как харизматичный, властный и привлекательный правитель. Но насколько это кинообраз соответствует реальной фигуре?

Историки, к сожалению, разочаровывают поклонников: настоящий Сулейман Великолепный существенно отличался от своего сериального двойника.

Султан Сулейман, известный также как Сулейман Великолепный, вошел в историю как один из самых могущественных правителей Османской империи - родился в 1494 году, умер в 1566 году.

Не красавец и не безупречный

Реальность мало похожа на сказку. Историки отмечают, что назвать Сулеймана Великолепного красавцем невозможно, даже с большой натяжкой. Хотя до нас дошли его многочисленные портреты, и некоторые из них напоминают образ, созданный актером Халитом Эргенчем, настоящий облик султана был далек от идеала, показанного в сериале.

Описание внешности правителя, сделанное его современниками, рисует совсем другую картину. Сулейман имел маленькие, широко расставленные карие глаза, большой крючковатый нос, острое лицо и бледную кожу.

Его шея считалась слишком длинной, а зубы - желтыми, что для той эпохи было обычным явлением. Обычно султан носил только усы, а бороду отпускал только в походах, после чего сразу сбривал ее.

Относительно телосложения правителя мнения расходятся. Одни источники утверждают, что он был худощавым и мускулистым, другие намекают на лишний вес и характерную "утиную" походку. Вероятно, деформация ног, вызванная длительным пребыванием в седле с раннего детства, также повлияла на его осанку и манеру ходить.

Актер Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана в сериале, имеет рост 183 см. В то же время настоящий правитель Османской империи был значительно ниже - около 165 см.

Этот факт подтверждается сохранившимися личными вещами и оружием султана, созданными по его индивидуальным параметрам. Поэтому с большой вероятностью можно утверждать, что Сулейман не был красавцем.

Создатели сериала показали Сулеймана как романтического героя с густой бородой, ухоженными чертами лица и глубоким взглядом. В реальности правители тех времен не могли похвастаться такой "модной" внешностью.

Султан Сулейман и Роксолана (фото: Википедия)

Характер султана

Хотя внешность Сулеймана в сериале значительно идеализирована, его характер в "Великолепном веке" передан достаточно точно. В реальности это был жесткий и прагматичный политик, который значительно расширил границы империи и внедрил многочисленные реформы.

Сулейман отличался великодушием и решительностью, однако имел вспыльчивый и властный темперамент. Его страсть к женской красоте объясняет существование огромного гарема, который постоянно пополнялся новыми наложницами.

В то же время законной женой султана оставалась только одна женщина - Хюррем, известная также как украинка Роксолана. Их союз стал символом любви и политической мудрости.

В старости характер султана значительно изменился. Он стал раздражительным и подозрительным, везде видел заговоры и предателей. Например, он приказал казнить своего старшего сына Мустафу, так как считал его угрозой для трона.

Даже своих сыновей он часто подозревал в желании захватить трон, что приводило к грубости и конфликтам с ними. Несмотря на это, Сулейман вошел в историю как мудрый и сильный правитель, которого уважал народ.

Хотя реальная внешность султана может разочаровать поклонников сериала, его огромный вклад в историю Османской империи остается неоспоримым.

Как на самом деле выглядел султан Сулейман (фото: Википедия)

О чем не рассказали в сериале

Эпоха правления султана Сулеймана была значительно жестче, чем ее показали создатели сериала. Многие исторические события были изображены значительно мягче. В те времена борьба за власть была кровавая и безжалостная.

Образ Роксоланы был сильно романтизирован. Если верить историкам, эта женщина имела более простую внешность, и прославилась в первую очередь своей хитростью и умом.