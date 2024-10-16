Суккот 2024: історія свята і привітання
Суккот - це одне з найрадісніших свят у юдейській традиції, яке святкують не лише в Ізраїлі, але й у багатьох країнах світу, зокрема й в Україні.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало красиві привітання та листівки до великого єврейського свята Суккот.
Історія і традиції свята
Слово "Суккот" походить від єврейського терміна "сукка", що означає "шатер" або "шалаш". Це свято нагадує євреям про 40 років мандрувань по пустелі після виходу з Єгипту.
Напередодні Суккот євреї будують шалаші, де проводять час протягом усього свята. Там родини організовують трапези, приймають гостей, відпочивають і навіть сплять, якщо дозволяє погода.
Дах сукки складається лише з природних матеріалів, таких як гілки, трави або рослинні стебла, але не з дерев'яних гілок, що ростуть з землі. Важливо, щоб усередині шалашу було більше тіні, ніж сонця, але вночі через дах мали бути видні зірки.
Одними з основних символів свята є чотири рослини: лулав (гілка фінікової пальми), етрог (цитрон), адас (гілка мирта) і арава (гілка верби). На Суккот виконують заповідь "чотирьох рослин", беручи один лулав, три гілки адаса, дві гілки арава і цитрон.
Кожне з цих рослин символізує різні групи єврейського народу: етрог, який має і смак, і запах, уособлює тих, хто знає Тору та робить добрі вчинки; лулав, що має смак, але без запаху, представляє тих, хто вивчає Тору, але не виконує добрих справ; адас, який пахне, але не має смаку, символізує тих, хто не знає Тору, проте робить добрі справи; а арава, що не має ні запаху, ні смаку, - це ті, хто не вивчає Тору і не намагається робити добро.
Суккот триває сім днів, під час яких заборонено працювати. Останній, сьомий день святкується молитвами та читанням Тори, підкреслюючи єдність та відповідальність єврейського народу один перед одним і перед Всевишнім.
Красиві привітання зі святом Суккот (зображення: news.obozrevatel.com)
Привітання зі святом у прозі
Вітаю зі святом Суккот! Нехай твій шалаш укриє тебе від усіх негараздів, а твої думки та вчинки будуть сповнені світла і доброти. Бажаю не боятися труднощів, ніколи не здаватися та впевнено йти до своєї мрії. Нехай це свято подарує тобі сили та віру, а твоє серце сміливо прагне любові та щастя!
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Вітаю з чудовим святом Суккот! Нехай етрог стане символом твого чуйного та доброго серця, а пальмова гілка надає тобі сили, щоб витримати будь-який вітер долі. Нехай мирт запалює у твоїх очах вогонь щастя, а верба говорить правду через твої уста. Бажаю затишку, добробуту та достатку у твоєму домі та в шалаші!
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Вітаю з великим святом Суккот! Це свято нагадує нам про блудження євреїв по Синайській пустелі. Нехай лулав і етрог принесуть тобі благословення, а твоїй родині - мир і добро!
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З Суккотом, святом Кущей! Наші предки відзначали день збору врожаю, тож вшануймо традиції та подякуємо за те, що у нас є. Нехай у житті все складається найкращим чином для тебе та твоїх близьких.
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Вітаємо з Суккотом, святом кущей і збору врожаю! Бажаємо, щоб цей день став символом удачі на наступний рік. Нехай усі наші сподівання та бажання, які ми "посіяли", принесуть справжній радісний врожай. Зі святом!
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З Суккотом, зі святом Кущей! Нехай цей день нагадує нам про історію та традиції, а також про те, як наш народ мандрував по Синайській пустелі. Будемо вірні своєму шляху, своїй вірі та своїм родинам - адже вони є найбільшою цінністю в нашому житті.
Красиві привітання до Дня Суккот (зображення: news.obozrevatel.com)
Віршовані привітання до свята Суккот
Радіє, веселиться єврейський весь народ,
Свято кущів приходить, божественний Суккот!
І зеленню прикрашена єврейська сукка,
А за столом близькі сидять, у руці рука.
Зі святом вас вітаю, добра та світла вам,
Хай буде в домі радість зі щастям й молитвами!
***
Сім днів щастя -
Свято наше суккот,
Щоб не було ніколи негоди,
Щоб не було поганих турбот.
Згадаймо про блукання великих,
Так і ми цей час проведемо,
Не втратимо від того обличчя,
Навпаки - ми їх придбаємо.
***
Дозріли овочі та фрукти,
Намети готові - та вперед.
На пам'ять про Синайські кущі.
Відзначим весело Суккот.
Серед зелених, пишних гілок,
Живе, бенкетує весь народ.
Привітаємо всіх, в ім'я Бога,
З веселим торжеством Суккот!
Листівки зі святом Суккот 2024 (зображення: news.obozrevatel.com)
Раніше ми писали про усі українські православні свята у жовтні 2024.
А ще розповідали про те, хто буде святкувати у жовтні свій день ангела.
Під час написання матеріалу використані джерела: Вікіпедія, Kiev Hesed, Оbozrevatel.