Які церковні свята у жовтні 2024: православний календар

Календар церковних свят на жовтень 2024 року містить багато важливих дат, які відзначають віряни в Україні. Це гарний час для духовних практик і молитви.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які церковні свята відзначатимемо у жовтні за новим церковним календарем.

Окрім цього, у жовтні 2024 року дві поминальні суботи :

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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ.