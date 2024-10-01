Які церковні свята у жовтні 2024: православний календар
Церковні свята у жовтні 2024 року (фото: Freepik)
Календар церковних свят на жовтень 2024 року містить багато важливих дат, які відзначають віряни в Україні. Це гарний час для духовних практик і молитви.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які церковні свята відзначатимемо у жовтні за новим церковним календарем.
Свята у жовтні за новим календарем
- 1 жовтня: Покрова Пресвятої Богородиці, святого преподобного Романа Сладкопівця
- 2 жовтня: святого священномученика Кипріяна, святого преподобного Андрія, святої священомучениці Юстини
- 3 жовтня: святого священномученика Діонісія Ареопагіта
- 4 жовтня: святого преподобного Франциска Асижського, святого священномученика Єротея, єпископа Атенського.
- 5 жовтня: святої мучениці Харитини
- 6 жовтня: святого апостола Томи
- 7 жовтня: святих мучеників Сергія та Вакха
- 8 жовтня: святої преподобної Пелагії
- 9 жовтня: святого апостола Якова Алфеєвого
- 10 жовтня: святих мучеників Євлампія та Євлампії
- 11 жовтня: святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського, святого апостола Пилипа
- 12 жовтня: святого преподобного Косми, святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка
- 13 жовтня: святих мучеників Карпа, Папіли та Агатоніки
- 14 жовтня: святих мучеників Назарія та інших, святої преподобної Параскеви Тарнавської
- 15 жовтня: Святих Отців VII Вселенського Собору, святого преподобномученика Лукіяна, святого преподобного Євтимія Нового
- 16 жовтня: святого мученика Лонгина, що при Хресті Господньому
- 17 жовтня: святого преподобномученика Андрія Критського, святого пророка Осії
- 18 жовтня: святого апостола і євангеліста Луки
- 19 жовтня: святого преподобного Івана, святого мученика Уара, святого пророка Йоіла
- 20 жовтня: святого великомученика Артемія
- 21 жовтня: святого преподобного Іларіона Великого
- 22 жовтня: святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського
- 23 жовтня: святого апостола Якова
- 24 жовтня: святого мученика Аретти і тих, хто з ним
- 25 жовтня: святих мучеників Маркіяна і Мартирія
- 26 жовтня: святого великомученика Димитрія Мироточця
- 27 жовтня: святих мучеників Капітоліни та Єротиїди, святого мученика Нестора
- 28 жовтня: святої мучениці Параскеви П'ятниці, святих мучеників Терентія і Неоніли
- 29 жовтня: святої преподобномучениці Анастасії
- 30 жовтня: святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його
- 31 жовтня: святого мученика Епімаха, святих апостолів Стахія, Амплія та інших.
Окрім цього, у жовтні 2024 року дві поминальні суботи:
- 19 жовтня: Дмитрівська батьківська субота
- 26 жовтня: Кузьміна поминальна субота.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ.