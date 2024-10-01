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Які церковні свята у жовтні 2024: православний календар

Вівторок 01 жовтня 2024 21:51
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Які церковні свята у жовтні 2024: православний календар Церковні свята у жовтні 2024 року (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Календар церковних свят на жовтень 2024 року містить багато важливих дат, які відзначають віряни в Україні. Це гарний час для духовних практик і молитви.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які церковні свята відзначатимемо у жовтні за новим церковним календарем.

Свята у жовтні за новим календарем

  • 1 жовтня: Покрова Пресвятої Богородиці, святого преподобного Романа Сладкопівця
  • 2 жовтня: святого священномученика Кипріяна, святого преподобного Андрія, святої священомучениці Юстини
  • 3 жовтня: святого священномученика Діонісія Ареопагіта
  • 4 жовтня: святого преподобного Франциска Асижського, святого священномученика Єротея, єпископа Атенського.
  • 5 жовтня: святої мучениці Харитини
  • 6 жовтня: святого апостола Томи
  • 7 жовтня: святих мучеників Сергія та Вакха
  • 8 жовтня: святої преподобної Пелагії
  • 9 жовтня: святого апостола Якова Алфеєвого
  • 10 жовтня: святих мучеників Євлампія та Євлампії
  • 11 жовтня: святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського, святого апостола Пилипа
  • 12 жовтня: святого преподобного Косми, святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка
  • 13 жовтня: святих мучеників Карпа, Папіли та Агатоніки
  • 14 жовтня: святих мучеників Назарія та інших, святої преподобної Параскеви Тарнавської
  • 15 жовтня: Святих Отців VII Вселенського Собору, святого преподобномученика Лукіяна, святого преподобного Євтимія Нового
  • 16 жовтня: святого мученика Лонгина, що при Хресті Господньому
  • 17 жовтня: святого преподобномученика Андрія Критського, святого пророка Осії
  • 18 жовтня: святого апостола і євангеліста Луки
  • 19 жовтня: святого преподобного Івана, святого мученика Уара, святого пророка Йоіла
  • 20 жовтня: святого великомученика Артемія
  • 21 жовтня: святого преподобного Іларіона Великого
  • 22 жовтня: святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського
  • 23 жовтня: святого апостола Якова
  • 24 жовтня: святого мученика Аретти і тих, хто з ним
  • 25 жовтня: святих мучеників Маркіяна і Мартирія
  • 26 жовтня: святого великомученика Димитрія Мироточця
  • 27 жовтня: святих мучеників Капітоліни та Єротиїди, святого мученика Нестора
  • 28 жовтня: святої мучениці Параскеви П'ятниці, святих мучеників Терентія і Неоніли
  • 29 жовтня: святої преподобномучениці Анастасії
  • 30 жовтня: святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його
  • 31 жовтня: святого мученика Епімаха, святих апостолів Стахія, Амплія та інших.

Окрім цього, у жовтні 2024 року дві поминальні суботи:

  • 19 жовтня: Дмитрівська батьківська субота
  • 26 жовтня: Кузьміна поминальна субота.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ.

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