Дні ангела у жовтні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем
Хто святкує іменини у жовтні 2024 (фото: freepik.com)
День ангела - це особливе свято, що відзначається на честь святих, чиї імена носять люди. Ви можете підготувати красиві слова заздалегідь, щоб привітати близьких ті рідних.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини у жовтні за новим і за старим церковним календарем.
Іменини у жовтні 2024 за новим стилем
- 1 жовтня: Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Єгор, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Віра
- 2 жовтня: Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Єгор, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Теодор, Федір, Яків, Олександра, Ганна, Юстина
- 3 жовтня: Антон, Денис, Іван, Павло, Петро, Ян
- 4 жовтня: Василь, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Яків, Вероніка
- 5 жовтня: Гавриїл, Григорій, Дем'ян, Денис, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олександра
- 6 жовтня: Іван, Макар, Ян
- 7 жовтня: Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій
- 8 жовтня: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія, Тетяна
- 9 жовтня: Костянтин, Максим, Петро, Севастян, Степан, Яків
- 10 жовтня: Андрій, Антон, Василь, Іларіон, Інокентій, Кирило, Кузьма, Павло, Сергій, Симон, Степан, Хома, Яків
- 11 жовтня: Олександр, Іларіон, Лев, Макар, Філіпп, Зінаїда
- 12 жовтня: Олександр, Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Лаврентій, Макар, Максиміліан, Мартін, Микола, Остап, Тарас, Ян, Домініка
- 13 жовтня: Антон, Веніамін, Інокентій, Микита, Микола, Трохим, Злата
- 14 жовтня: Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Петро
- 15 жовтня: Денис, Дмитро, Іван, Лук'ян, Семен, Ян
- 16 жовтня: Олексій, Георгій, Євген, Єгор, Іван, Леонтій
- 17 жовтня: Олександр, Андрій, Антон, Йосип, Кузьма, Леонтій
- 18 жовтня: Андрій, Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Федір, Єлизавета, Єфросинія, Злата
- 19 жовтня: Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій, Фелікс, Ян
- 20 жовтня: Артем, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Олександр, Ян, Аріна, Ірина
- 21 жовтня: Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дмитро, Єгор, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Сергій, Федір, Яків, Ян, Аза, Пелагея
- 22 жовтня: Олександр, Василь, Володимир, Вольдемар, Герман, Григорій, Денис, Захар, Іван, Іраклій, Костянтин, Максиміліан, Микола, Павло, Серафим, Теодор, Федір, Ян, Ганна, Гликерія, Єлизавета
- 23 жовтня: Олександр, Володимир, Вольдемар, Єлисей, Максим, Микола, Еміль, Яків, Єфросинія
- 24 жовтня: Іван, Іраклій, Лаврентій, Микола, Петро, Олексій, Опанас, Ян
- 25 жовтня: Валерій, Матрона
- 26 жовтня: Антон, Опанас, Василь, Дмитро
- 27 жовтня: Андрій, Валентин, Марк, Нестор, Капітоліна
- 28 жовтня: Арсен, Георгій, Дмитро, Єгор, Іван, Максим, Микола, Степан, Ганна, Неоніла
- 29 жовтня: Андрій, Василь, Віктор, Євген, Ібрагім, Іван, Кирило, Кузьма, Леонід, Микола, Олексій, Павло, Тимофій, Агата, Анастасія, Ганна, Марія
- 30 жовтня: Артем, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Петро, Семен, Степан, Олександр, Юліан, Альона, Анастасія, Олена, Ілона.
- 31 жовтня: Анатолій, Артем, Василь, Всеволод, Дем'ян, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Микола, Петро, Роман, Сава, Сергій, Станіслав, Степан, Олександр, Олексій, Трохим, Федір.
Дні ангела у жовтні 2024 року за старим стилем
- 1 жовтня: Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Вольдемар, Іван, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Сергій, Олексій, Ян, Аріадна, Аріна, Єфросинія, Ірина, Софія
- 2 жовтня: Гавриїл, Георгій, Давид, Єгор, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Ніл, Теодор, Трохим, Федір, Марія
- 3 жовтня: Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олександр, Олег, Остап, Теодор, Федір, Ян, Тетяна
- 4 жовтня: Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Лаврентій, Нестор, Олександр, Петро, Ян
- 5 жовтня: Веніамін, Кузьма, Макар, Мартин, Микола, Олександр, Петро
- 6 жовтня: Андрій, Іван, Інокентій, Микола, Петро, Ян, Іраїда, Раїса
- 7 жовтня: Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Ібрагім, Павло, Сергій, Степан, Текла
- 8 жовтня: Герман, Євген, Максим, Микола, Остап, Олександр, Павло, Роман, Сергій, Єфросинія
- 9 жовтня: Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Опанас, Тихон
- 10 жовтня: Аристарх, Віктор, Герман, Дмитро, Гнат, Марк, Михайло, Петро, Теодор, Федір, Февронія
- 11 жовтня: Валентин, В'ячеслав, Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Остап, Олександр, Родіон, Теодор, Федір, Харитон, Ян, Анна, Марія, Тетяна, Уляна, Юліана
- 12 жовтня: Іван, Ян
- 13 жовтня: Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен, Серафим, Олександра
- 14 жовтня: Георгій, Григорій, Єгор, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Сава, Ян, Віра
- 15 жовтня: Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Єгор, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Теодор, Федір, Яків, Ян, Олександра, Анна, Устина, Юстина
- 16 жовтня: Антон, Денис, Іван, Павло, Петро, Ян
- 17 жовтня: Василь, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Вероніка
- 18 жовтня: Гавриїл, Григорій, Дем'ян, Денис, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олександра
- 19 жовтня: Іван, Макар, Фома, Ян
- 20 жовтня: Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Юліан, Пелагея
- 21 жовтня: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія, Тетяна
- 22 жовтня: Костянтин, Максим, Петро, Севастян, Степан, Яків
- 23 жовтня: Андрій, Антон, Василь, Іларіон, Інокентій, Кирило, Кузьма, Павло, Сергій, Симон, Степан, Фома
- 24 жовтня: Іларіон, Лев, Макар, Олександр, Пилип, Зінаїда
- 25 жовтня: Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Лаврентій, Макар, Максиміліан, Мартин, Микола, Олександр, Остап, Тарас, Ян, Домініка
- 26 жовтня: Антон, Веніамін, Інокентій, Микита, Микола, Злата
- 27 жовтня: Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Петро
- 28 жовтня: Афанасій, Денис, Дмитро, Іван, Лук'ян, Семен, Ян
- 29 жовтня: Георгій, Євген, Єгор, Іван, Леонтій, Олексій
- 30 жовтня: Андрій, Антон, Дем'ян, Йосип, Кузьма, Леонтій, Олександр
- 31 жовтня: Андрій, Гавриїл, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Теодор, Федір, Єлизавета, Єфросинія, Злата.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ.