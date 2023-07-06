Сухе "київське" варення: Клопотенко відродив забутий рецепт

Нам знадобиться:

500 г вишень без кісточки

250 г цукру (+250 г для посипки)

20 г кориці для посипки

Покрокове приготування

Вийміть з вишень кісточки, так щоб вага вже готових до приготування ягід становила 500 грамів.

Закладіть в посуд, додайте 250 грамів цукру і варіть на маленькому вогні 15-20 хвилин.

Змішайте другу частину цукру (250 грамів) з корицею.

Відцідіть рідину через сито. Рідина, до речі, вам знадобиться у якості сиропу - до кави чи для просочування випічки.

Обкатайте ягоди у цукорі з корицею і викладіть їх на встелене пергаментом деко.

Поставте в духовку і при мінімальній температурі (50 градусів) тримайте 5-6 годин. Обов'язково має бути увімкненим режим конвекції.

Так само можна висушити в дегідраторі (сушарці для овочів), якщо він у вас є. Або ж висушити на сонці, якщо є таке місце із захистом від комах.

В результаті ви маєте отримати схожі на родзинки ягоди. Розкладіть їх по банках і зберігайте. Герметично закривати їх не потрібно.