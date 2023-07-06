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Сухое "киевское" варенье: Клопотенко возродил забытый рецепт

Евгений Клопотенко показал, как сварить сухое варенье (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Сухой способ варить варенье - это забытый метод сохранения ягод на зиму, которым пользовались наши бабушки. Сделать его несложно, но нужно знать об определенных тонкостях.

Евгений Клопотенко на своем канале YouTube решил напомнить, как делать эту заготовку.

Нам понадобится:

  • 500 г вишен без косточки
  • 250 г сахара (+250 г для посыпки)
  • 20 г корицы для посыпки

Пошаговое приготовление

Уберите из вишен косточки, так чтоб вес уже готовых к приготовлению ягод составлял 500 граммов.

Заложите в посуду, добавьте 250 г сахара и варите на маленьком огне 15-20 минут.

Смешайте вторую часть сахара (250 г) с корицей.

Отцедите жидкость через сито. Жидкость, кстати, вам понадобится в качестве сиропа - к кофе или для пропитки выпечки.

Обкатайте ягоды в сахаре с корицей и выложите их на застеленный пергаментом противень.

Поставьте в духовку и при маленькой температуре (50 градусов) подержите 5-6 часов. Обязательно должен быть включен режим конвекции.

Так же можно высушить в дегидраторе (сушилке для овощей), если он у вас есть. Или высушить на солнце, если есть такое место с защитой от насекомых.

В результате вы должны получить похожие на изюм ягоды. Разложите их по банкам и храните. Герметически закрывать их не нужно.

Ранее Евгений Клопотенко показал, как правильно стерилизовать банки, чтобы консервация стояла.

Также читайте, как нужно консервировать огурцы по рецепту шеф-повара.

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Евгений Клопотенко