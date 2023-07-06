Сухое "киевское" варенье: Клопотенко возродил забытый рецепт

Нам понадобится:

500 г вишен без косточки

250 г сахара (+250 г для посыпки)

20 г корицы для посыпки

Пошаговое приготовление

Уберите из вишен косточки, так чтоб вес уже готовых к приготовлению ягод составлял 500 граммов.

Заложите в посуду, добавьте 250 г сахара и варите на маленьком огне 15-20 минут.

Смешайте вторую часть сахара (250 г) с корицей.

Отцедите жидкость через сито. Жидкость, кстати, вам понадобится в качестве сиропа - к кофе или для пропитки выпечки.

Обкатайте ягоды в сахаре с корицей и выложите их на застеленный пергаментом противень.

Поставьте в духовку и при маленькой температуре (50 градусов) подержите 5-6 часов. Обязательно должен быть включен режим конвекции.

Так же можно высушить в дегидраторе (сушилке для овощей), если он у вас есть. Или высушить на солнце, если есть такое место с защитой от насекомых.

В результате вы должны получить похожие на изюм ягоды. Разложите их по банкам и храните. Герметически закрывать их не нужно.