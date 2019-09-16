Доленосний час: астролог розповів, на кого чекає казковий успіх цього тижня

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Для яких знаків Зодіаку поточний тиждень може стати переломним в їх долі - читайте в астрологічному прогнозі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 підкаже, хто зі знаків Зодіаку зможе круто повернути своє життя вже цього тижня - з 16 по 22 вересня. Успіх і везіння пророкує цим п'ятьом представникам зодіакальних сузір'їв відомий астролог Павло Глоба.

Крім того, експерт назвав найбільш вдалі дні для цих щасливчиків і порадив не упускати шанс, адже ваша удача в ваших руках!

Телець

На цьому тижні Тельцям випаде шанс, якщо не озолотитися, то як мінімум покращити своє фінансове становище. На Тельця можуть чекати будь-які грошові сюрпризи: скромні (і не дуже) премії за працю, відданий борг, подарунок від близької людини або хоча б обіцянка золотих гір в перспективі. Якщо ж Телець збирався пошукати більш грошову посаду, то це відмінний час, щоб зібратися з духом і зважитися на цей крок.

Найкращий день для Тельця: п'ятниця, 20 вересня.

Рак

Астролог радить Раку частіше слухати інтуїцію на цьому тижні. У вас з'явиться відмінний шанс одержати прибуток або просунутися по кар'єрних сходах. Всі труди представника цього знака будуть нарешті винагороджені - це може бути подяка начальства, підвищення в кар'єрі або подарунок від коханої людини. Цілком можливо, цей тиждень стане початком нової смуги удач у житті цього знака. Павло Глоба рекомендує Ракам приймати рішення серцем, а не головою.

Найкращі дні для Рака: вівторок, 17 вересня, п'ятниця, 20 вересня.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Діва

Завдяки своїй енергії, комунікабельності і пробивним здібностям Діва має всі шанси домогтися успіху практично в будь-якій сфері. Астролог радить у цей період не метушитися і не намагатися взятися за всі справи одразу, хоча ситуація буде її до цього спонукати. Секрет успіху Діви на цьому тижні криється в її умінні вибрати з десятків справ найперспективнішу і, не звертаючи уваги на інші, довести її до кінця.

Найкращий день для Діви: субота, 21 вересня.

Скорпіон

У справах Скорпіона настане переломний момент. Зовсім скоро для нього відкриються нові горизонти і нові дороги. Однак зміни в його житті відбудуться, тільки якщо сам Скорпіон прагне до них, готовий ризикнути і не збирається сидіти, склавши руки. У цьому випадку йому можна подумати про такі глобальні кроки, як нова робота або зміна місця проживання. Павло Глоба радить не боятися експериментувати, адже час іде, а життя не стоїть на місці.

Найкращий день для Скорпіона: субота, 21 вересня.

Риби

Зірки обіцяють Рибам відмінний час для будь-яких починань. Практично все, за що вони візьмуться, з часом обіцяє їм прибуток і успіх. Так що сміливо будуйте плани, просувайте новий проект, ставте перед собою нові цілі. Єдине, що може перешкодити Рибам на цьому тижні, - це заздрісна критика з боку. Прислухаючись до неї, вони ризикують піддатися сумнівам і втратити впевненість у собі.

Найкращий день для Риб: п'ятниця, 20 вересня.

Раніше Павло Глоба розповів про щасливчиків, яких чекають неймовірні любовні пригоди в перший місяць осені.