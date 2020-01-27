Судьба подарит суженого, но при одном условии: любовный гороскоп на февраль

Любовный гороскоп на 2020 год предвещает в феврале некоторым знакам Зодиака обретение любви всей жизни или новый виток в отношениях для тех, кто уже нашел свою вторую половинку. Известный астролог Павел Глоба считает, что в феврале положение звезд поможет обрести личное счастье Львам, Скорпионам и Рыбам.

Львы. Февраль 2020 года – хорошее время для развития личных отношений представителей знака Лев. Если в прошлом между вами и любимым человеком возникали недопонимание и ссоры, то сейчас многие проблемы удастся разрешить. К середине месяца у вас усилится тяга к приключениям романтического характера. Не важно, есть у вас пара или нет, сейчас вы будете открыты новым знакомствам. Удовольствие доставит сам процесс общения, вы будете блистать.

Одиноких представителей знака Лев, заинтересованных в построении отношений, звезды предостерегают бросаться в омут с головой: сдержанность заинтригует потенциального партнера куда больше.

Скорпионы. В феврале 2020 года в сфере личной жизни Скорпионам захочется быть в центре внимания, флиртовать и пускаться в авантюры. Может быть вам и стоит немного расслабиться. Но терять голову уж точно не стоит. Не принимайте ухаживаний человека, о котором идет не очень хорошая слава. Как только он поймет, что завоевал вас, так сразу же скроется за горизонтом.

Если у семейных Скорпионов возникли проблемы в личной жизни, попытайтесь взглянуть на ситуацию со стороны. Возможно, проступки партнера покажутся вам не такими значительными, как прежде. Сделайте над собой усилие – попытайтесь простить обиды. И ваши отношения заметно улучшаться.

В конце месяца вы можете столкнуться с непониманием со стороны родителей или других близких родственников. Вероятно, вам будут пытаться навязать свое мнение. Отнеситесь к этому спокойно, но оставайтесь при своем.

Рыбы. В сфере личной жизни в феврале 2020 года Рыбы услышат немало слов восхищения в свой адрес. Только вот февральские поклонники окажутся очень несмелыми. И если вас кто-то заинтересует, необходимо взять инициативу в свои руки. В этот период семейные Рыбы испытают сильную потребность в стабильных отношениях, не отягощенных интригами, спорами и размолвками. Ваш партнер сделает все возможное для того, чтобы вы чувствовали себя надежно защищенными от жизненных невзгод и не нуждались буквально ни в чем. Если ваш романтический союз образован недавно, постарайтесь как можно лучше узнать своего партнера.