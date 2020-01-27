Доля подарує судженого, але за однієї умови: любовний гороскоп на лютий

Любовний гороскоп на 2020 рік віщує в лютому деяким знакам Зодіаку набуття кохання всього життя або новий виток у відносинах для тих, хто вже знайшов свою другу половинку. Відомий астролог Павло Глоба вважає, що в лютому положення зірок допоможе знайти особисте щастя Левам, Скорпіонам і Рибам.

Леви. Лютий 2020 року – гарний час для розвитку особистих стосунків представників знака Лев. Якщо в минулому між вами і коханою людиною виникали непорозуміння та сварки, то зараз багато проблем вдасться вирішити. До середини місяця у вас посилиться тяга до пригод романтичного характеру. Не важливо, є у вас пара чи ні, зараз ви будете відкриті новим знайомствам. Задоволення доставить сам процес спілкування, ви будете блищати.

Самотніх представників знаку Лев, зацікавлених у побудові відносин, зірки застерігають кидатися у вир з головою: стриманість заінтригує потенційного партнера куди більше.

Скорпіони. У лютому 2020 року в сфері особистого життя Скорпіонам захочеться бути в центрі уваги, фліртувати і пускатися в авантюри. Може бути вам варто трохи розслабитися. Але втрачати голову вже точно не варто. Не приймайте залицянь людини, про яку йде не дуже добра слава. Як тільки він зрозуміє, що завоював вас, так відразу ж сховається за горизонтом.

Якщо у сімейних Скорпіонів виникли проблеми в особистому житті, спробуйте поглянути на ситуацію з боку. Можливо, проступки партнера здадуться вам не такими значними як раніше. Зробіть над собою зусилля – спробуйте пробачити образи. І ваші відносини помітно поліпшуватися.

В кінці місяця ви можете зіткнутися з нерозумінням з боку батьків або інших близьких родичів. Ймовірно, вам будуть намагатися нав'язати свою думку. Поставтеся до цього спокійно, але залишайтеся при своїй.

Риби. В сфері особистого життя в лютому 2020 року Риби почують чимало слів захоплення в свою адресу. Тільки от лютневі шанувальники виявляться дуже несміливими. І якщо вас хтось щось зацікавить, необхідно взяти ініціативу в свої руки. У цей період сімейні Риби відчувають сильну потребу в стабільних відносинах, не обтяжених інтригами, суперечками і размолвками. Ваш партнер зробить все можливе для того, щоб ви відчували себе надійно захищеними від життєвих негараздів і не потребували буквально ні в чому. Якщо ваш романтичний союз утворений нещодавно, постарайтеся як можна краще пізнати свого партнера.