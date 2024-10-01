Сучасні діти короткозорі. В чому причина та як захистити зір

Короткозорість у дітей по всьому світу набула масштабу глобальної епідемії.

В чому причини короткозорості у дітей та як захистити зір, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дієтолога Оксану Скиталінську в Facebook.

Причини розвитку короткозорості:

Пандемія та технології

Діти проводять більше часу перед екранами. Під час локдаунів їхня активність на свіжому повітрі зменшилась, що підвищило ризик розвитку короткозорості.

Вік початку захворювання

Короткозорість зазвичай розвивається у молодшому шкільному віці та погіршується до завершення росту очей, приблизно до 20 років.

Масштаб дослідження

Вивчення охопило понад 5 мільйонів дітей і підлітків із 50 країн на всіх континентах.

Зростання випадків

Рівень міопії збільшився втричі з 1990 по 2023 рік.

Регіональні відмінності

Найвищі показники в Азії - 85% дітей у Японії, 73% у Південній Кореї та понад 40% у Китаї мають короткозорість. Діти в цих країнах починають навчатися вже з двох років і проводять більше часу за книгами та екранами, що напружує очі та сприяє розвитку міопії.

Рідше в інших регіонах

В Африці, де діти починають навчання у 6-8 років, короткозорість зустрічається в сім разів рідше, ніж в Азії. Наприклад, у Парагваї та Уганді рівень міопії становить близько 1%. У Великобританії, Ірландії та США - близько 15%.

Генетика

Генетична схильність також впливає на розвиток короткозорості.

Гендерні особливості

Дівчата та молоді жінки частіше страждають на міопію, оскільки менше часу проводять на свіжому повітрі в школі та вдома. Крім того, ранній початок статевого дозрівання впливає на те, що короткозорість у них розвивається в більш ранньому віці.

В сучасному світі короткозорість - це проблема (фото: freepik.com)

Як захистити зір дитини

Проводьте час на свіжому повітрі : Для дітей, особливо віком 7-9 років, важливо проводити не менше двох годин на день на вулиці. Природне освітлення, рух і фокусування на далеких об'єктах сприяють зміцненню зору.

: Для дітей, особливо віком 7-9 років, важливо проводити не менше двох годин на день на вулиці. Природне освітлення, рух і фокусування на далеких об'єктах сприяють зміцненню зору. Регулярно перевіряйте зір : Дітям віком 7-10 років рекомендується регулярно перевіряти зір. Це дозволить своєчасно виявити проблеми та почати коригуюче лікування.

: Дітям віком 7-10 років рекомендується регулярно перевіряти зір. Це дозволить своєчасно виявити проблеми та почати коригуюче лікування. Обмежуйте час перед екранами: Варто зменшити час, який дитина проводить за гаджетами, особливо у вечірній час. Під час читання чи навчання важливо забезпечити правильне освітлення, а також дати очам відпочинок, щоб уникнути перенапруження акомодаційного м'яза, яке може погіршити зір.

Ризики короткозорості

Одним із найсерйозніших ускладнень для людей із міопією є відшарування сітківки, що може призвести до втрати зору.

Корекція зору

Короткозорість не можна повністю вилікувати, але її можна коригувати за допомогою окулярів або контактних лінз.

Спеціальні лінзи

Для дітей існують спеціальні лінзи, які можуть уповільнити розвиток короткозорості, допомагаючи очам розвиватися належним чином. Вони є дорогими, але широко використовуються в Азії, де також популярні класи зі скляними стінами, що імітують навчання на свіжому повітрі.