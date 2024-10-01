Современные дети близоруки. В чем причина и как защитить зрение

Причины развития близорукости:

Пандемия и технологии

Дети проводят больше времени перед экранами. Во время локдаунов их активность на свежем воздухе уменьшилась, что повысило риск развития близорукости.

Возраст начала заболевания

Близорукость обычно развивается в младшем школьном возрасте и ухудшается до завершения роста глаз, примерно до 20 лет.

Масштаб исследования

Изучение охватило более 5 миллионов детей и подростков из 50 стран на всех континентах.

Рост случаев

Уровень миопии увеличился в три раза с 1990 по 2023 год.

Региональные отличия

Самые высокие показатели в Азии - 85% детей в Японии, 73% в Южной Корее и более 40% в Китае имеют близорукость. Дети в этих странах начинают учиться уже с двух лет и проводят больше времени по книгам и экранам, что напрягает глаза и способствует развитию миопии.

Реже в других регионах

В Африке, где дети начинают обучение в 6-8 лет, близорукость встречается в семь раз реже, чем в Азии. К примеру, в Парагвае и Уганде уровень миопии составляет около 1%. В Великобритании, Ирландии и США - около 15%.

Генетика

Генетическая предрасположенность также влияет на развитие близорукости.

Гендерные особенности

Девушки и молодые женщины чаще страдают миопией, поскольку меньше времени проводят на свежем воздухе в школе и дома. Кроме того, раннее начало полового созревания влияет на то, что близорукость у них развивается в более раннем возрасте.

В современном мире близорукость - это проблема (фото: freepik.com)

Как защитить зрение ребенка

Проводите время на свежем воздухе: Для детей, особенно в возрасте 7-9 лет, важно проводить не менее двух часов в день на улице. Естественное освещение, движение и фокусировка на дальних объектах способствуют укреплению зрения.

Для детей, особенно в возрасте 7-9 лет, важно проводить не менее двух часов в день на улице. Естественное освещение, движение и фокусировка на дальних объектах способствуют укреплению зрения. Регулярно проверяйте зрение: Детям 7-10 лет рекомендуется регулярно проверять зрение. Это позволит своевременно выявить проблемы и начать корректирующее лечение.

Детям 7-10 лет рекомендуется регулярно проверять зрение. Это позволит своевременно выявить проблемы и начать корректирующее лечение. Ограничьте время перед экранами: Следует уменьшить время, которое ребенок проводит по гаджетам, особенно в вечернее время. Во время чтения или обучения важно обеспечить правильное освещение, а также дать глазам отдых, чтобы избежать перенапряжения аккомодационной мышцы, которая может ухудшить зрение.

Риски близорукости

Одним из самых серьезных осложнений для людей с миопией является отслоение сетчатки, что может привести к потере зрения.

Коррекция зрения

Близорукость нельзя полностью вылечить, но ее можно корректировать с помощью очков или контактных линз.

Специальные линзы

Для детей существуют специальные линзы, которые могут замедлить развитие близорукости, помогая глазам развиваться должным образом. Они дорогие, но широко используются в Азии, где также популярны классы со стеклянными стенами, имитирующими обучение на свежем воздухе.

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