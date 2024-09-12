Проста щоденна звичка для усунення сухості очей: допоможе третині дорослих
Чимало людей страждає від постійної сухості очей. Дослідники виявили, що сміх може бути таким же корисним, як краплі для тих, хто страждає синдромом сухого ока.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Sun.
Який спосіб допоможе при сухості очей
Сухість перешкоджає належній роботі слізних шляхів, а очі червоніють. За оцінками, це вражає третину дорослих у Великобританії. Але дослідження за участю 283 людей показало, що вправи на сміх так само добре, як очні краплі, полегшують симптоми.
Це, у свою чергу, може зменшити тривожність і депресію, повідомляє дослідження.
Під час досліду пацієнти вдавали, що сміються, аж поки не розсміялися дійсно щиро, протягом п’яти хвилин за раз. Інша група використовувала стандартне лікування очними краплями з гіалуроновою кислотою натрію.
Через вісім тижнів група тих, хто сміявся, оцінила свій дискомфорт у середньому на 10,5 балів нижче, тоді як група, яка використовувала очні краплі, набрала на 8,8 балів нижче.
Зазначимо, що сміх стимулює нервову систему таким чином, що спонукає очі виробляти більше сліз або вичавлювати їх.
"Вправи на сміх є безпечним, екологічно чистим і недорогим способом для пацієнтів. Переваги зберігалися щонайменше чотири тижні після припинення вправ", - розповів автор дослідження доктор Лінь з Китаю.
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