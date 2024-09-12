Такі ускладнення від контактних лінз можуть виникнути, якщо їх носити неправильно

За контактними лінзами треба теж правильно доглядати. Без цього їх носіння може спричинити ускладнення, які навіть можуть призвести до постійного пошкодження зору.

Якої шкоди можуть завдати контактні лінзи?

Контактні лінзи ефективні та безпечні, але через їхню природу (чужорідне тіло в оці) їх неправильне використання може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям очей і навіть до втрати зору.

Неправильне використання контактних лінз в основному включає такі помилки, як: відсутність належної гігієни, носіння лінз довше, ніж рекомендовано (зазвичай 12 годин), засипання з лінзами, неправильне зняття або неправильне зберігання.

Які ризики неправильного носіння лінз?

Неправильне використання контактних лінз часто призводить до ускладнень здоров’я очей, таких як подразнення, інфекція, пошкодження рогівки, алергія та серйозне запалення. Щоб уникнути цих проблем, дотримуйтесь рекомендацій щодо носіння та догляду за лінзами та регулярно відвідуйте офтальмолога. При появі очних симптомів слід якнайшвидше звернутися до лікаря, оскільки їх стан часто швидко погіршується.

Головні помилки з контактними лінзами

Недотримання гігієни рук і контактних лінз може призвести до розвитку очних інфекцій (спочатку одного, потім обох). Найбільш поширеною та серйозною інфекцією, спричиненою бактеріями, вірусами, грибками або паразитами (наприклад, Acanthamoeba), є кератит. Це може призвести до болю, почервоніння, сльозотечі, а в крайніх випадках навіть до втрати зору. З іншого боку, кон’юнктивіт викликає такі симптоми, як почервоніння, свербіж і виділення. Інфекція може бути спричинена бактеріями або вірусами, які містяться на лінзах.

Подразнення очей і дискомфорт часто виникають при недостатньому виділенні сліз, тому в багатьох випадках з контактними лінзами необхідно використовувати зволожуючі очні краплі. Лінзи також можуть поглинати сльози, що призводить до сухості, печіння та подразнення. Використовуючи штучні сльози можуть бути необхідними, особливо людям, які носять лінзи протягом тривалого часу або в умовах сухого повітря, наприклад, у приміщеннях з кондиціонером.

Потертості та мікротравми рогівки зазвичай є наслідком неакуратної установки або зняття лінз. Поширеною помилкою є видалення їх сухими, без зволоження ока. Це може призвести до незначного пошкодження рогівки, що сприяє подразненню та інфекції.

Контактні лінзи можуть сприяти зниженню надходження кисню до рогівки, так звана гіпоксія рогівки. Недостатня кількість кисню, що надходить до рогівки, може спричинити її набряк, що призводить до зниження гостроти зору та підвищеного ризику інфікування. Тривала гіпоксія ока може призвести до неоваскуляризації рогівки - розростання нових кровоносних судин на її поверхні. Це може погіршити ваш зір і вимагати лікування.

Носіння контактів може викликати алергічні реакції. У деяких людей може виникнути алергія на інгредієнти засобів для догляду за лінзами. Ця алергія може викликати свербіж, почервоніння та набряк очей. У вас також може виникнути алергічна реакція на матеріал, з якого виготовлені ваші контактні лінзи, що спричинить подразнення та дискомфорт.

Якщо не бути обережним, можливе механічне пошкодження очей. Рани на рогівці або кон'юнктиві є наслідком неправильного встановлення або видалення лінз, особливо якщо нігті довгі. Такі мікротравми болючі та сприяють занесенню інфекцій, тому під час носіння контактів варто мати короткі та ретельно чисті нігті.

Почервоніння очей від контактних лінз може бути результатом іншої проблеми. Дискова залежність рогівки (CLARE) - це гострий синдром червоних очей, спричинений контактними лінзами. Запалення виникає внаслідок тривалого носіння лінз, особливо під час сну. Симптоми включають біль в очах, світлобоязнь, почервоніння та виділення.

Синдром червоних очей, пов’язаний із контактними лінзами, може бути неважким. Цей тип запалення викликаний накопиченням білкових відкладень. Це викликано надто довгим носінням лінз і може викликати запальну реакцію. Варто вибирати лінзи, які часто замінюються, тому що навіть хороший розчин часто не повністю видаляє всі відкладення, навіть якщо вони рясні. Ідеально підійдуть одноденні лінзи.

Серйозним ускладненням є бактеріальна або вірусна виразка рогівки. Неліковані інфекції рогівки можуть призвести до їх утворення. Наслідки можуть бути дуже болісними та призвести до втрати зору, якщо не почати лікування швидко. При частому герпесі рогівки вірус назавжди залишається в нервових сплетеннях ока, що є протипоказанням до операції на очах.

Збільшення кількості мікроорганізмів на його поверхні може призвести до очних інфекцій. Через неправильну гігієну на контактних лінзах може утворюватися бактеріальна біоплівка, яка також сприяє розвитку інших мікроорганізмів.

Тривале носіння погано підібраних контактних лінз може призвести до небажаних змін у формі рогівки. Зміни форми рогівки, особливо кератоконус, кератоконус - дегенеративно-запальне захворювання, вимагають спеціалізованого лікування.